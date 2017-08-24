(Görüntülü Haber) Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesinde, ikinci kattan merdiven boşluğuna düşen 3 yaşındaki Ayvaşın Çiftçi ağır yaralandı. İnegöl\'de yaşayan Nurten ve Kamuran Çiftçi\'nin çocukları Ayvaşın bugün apartmandaki evlerinin merdiveninde oynarken dengesini kaybedip ikinci kattan boşluğa düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine kafasının üzerine düşen küçük kız, gürültüyü duyan komşuları tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Ayvaşın Çiftçi, Bursa\'da Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.