(Görüntülü Haber) Meral Akşener, nikah şahidi oldu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- TBMM eski Başkanvekili ve İçişleri eski Bakanı olan ve yeni bir parti kurma hazırlığını sürdüren Meral Akşener, Bursa\'da, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr İsmail Tatlıoğlu\'nun oğlu Murat Tatlıoğlu\'nun nikah şahitliğini yaptı. Akşener, \"16 yıl önce Murat’ın kardeşinin sünnetine gelmiştim, oradan bir iktidar çıktı: şimdi nikaha geldim buradan iki katı bir iktidar çıkacağına inanıyorum” dedi. Partisinin tüzük çalışması, Bursa\'da bir otelde 70 kişilik bir ekip tarafından tamamlanan TBMM eski Başkanvekili ve İçişleri eski Bakanı Meral Akşener, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu\'nun oğlu Murat Tatlıoğlu ile Sibel Salihoğlu’nun.bugün yapılan nikah törenine katıldı. Bursa\'nın Nilüfer İlçesi\'ndeki Podyum Davet\'te düzenlenen törene siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kıydığı nikahın şehitliklerini Meral Akşener, İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu, TBMM eski Başkanvekili Sadık Yakut ve gelinin arkadaşı Betül Merve Demirci üstlendi. Hatice ve İsmail Tatlıoğlu’nun oğulları Murat ie Rengin ve Mümin Salihoğlu’nun kızları Sibel’in nikah şahitliğini yapan Meral Akşener, nikah sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında genç çifte mutluluklar dileyerek “Muratın kardeşinin 16 yıl önce sünnetine geldik, oradan bir iktidar çıktı. Şimdi Murat ile Sibel’in evliliğinden iki katı bir iktidar çıkacağına inanıyorum” dedi. Alkışlarla sahneden inen Meral Akşener, daha sonra İstanbul’daki bir programa katılmak için Bursa’dan ayrıldı.