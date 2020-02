(Görüntülü Haber) Meral Akşener: HDP ile Sayın Erdoğan'ın anlaşacağını düşünüyorum (3)

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"(Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Belli mi olur? HDP ile Sayın Erdoğan\'ın anlaşacağını düşünüyorum ben ikinci turda. Ben kalmadım ikinci turda, CHP\'nin adayı kalıyor Erdoğan\'ın karşısında. Gelin sizinle iddiaya girelim HDP ile Sayın Erdoğan anlaşır, ben kendisini tanıyorsam. Tanıdığımı sanıyorum çünkü Rizeli bir arkadaş ile evliyim\" dedi. \"Eğer bir erken seçim olacaksa bir öngörü olarak 15 Temmuz 2018\'i tarih olarak öngörüyorum. Bu konuda herhangi bir bilgim yok. Sadece bir öngörü\" diyen Akşener, Zeytin Dalı harekatı ile ilgili olarak da \"Afrin bir zorunluluktu. Afrin\'den sonra Menbiç ve Fırat\'ın doğusunda gereği yapılmalıdır. Fırat\'ın doğusu ve Menbiç içerideki \'bravo ağabey\' operasyonuna kurban edilmemelidir. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, takipçisi olacağız\" diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya temsilcileriyle bir araya geldi. Akşener, İstanbul\'daki toplantıda yaptığı açıklamalarda Afrin harekatına dikkat çekerek, “Afrin bir mecburiyettir. Eğer dün Suriye\'yi konuşabilseydik, tartışabilseydik, uygun zeminlerde müzakere edebilseydik bu mecburiyeti yaşamayabilirdik. En basitinden Hatay, Kilis, Gaziantep, Mersin vergisi ertelenen insanlar şehir olmaz, ticaret üzerinden ülkeye zenginlik katan böle haline gelirdi. Bugünü de kamuoyunu nezdinde konuşamıyoruz, TBMM bile müzakere edemiyoruz. Yarın hangi maliyetleri yükleneceğimizi hep beraber göreceğiz. Demokrasinin güzelliği buradadır. Demokrasi her derde deva bir ilaç olmaktan ziyade, sorunları tartışmamızı sağlayan bir platformdur. Rekabetçi, demokratik siyaset bu yönüyle hayati öneme sahiptir\" dedi. \"BİZ MHP\'NİN DEVAMI DEĞİLİZ\" Akşener, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı. “MHP ile hısım mısınız hasım mı?\" şeklindeki soruya, Meral Akşener, “Biz kimse ile ne hasımız, ne hısımız. Biz MHP\'nin devamı değiliz. Biz CHP\'nin benzeri değiliz. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin de hasmı değiliz. Biz yorulan, huzura kaçan, neşesi kaçan, sıradan insanların arasında olan asgari müştereklerin, kardeşlik, yardımlaşma, güven duygusunun ortadan kalktığı bir Türkiye\'de yeniden huzuru, güveni ve kardeşlik duygusunu oluşturabilmek için bir proje ortaya koyan, ufuk, iddia ortaya siyasi partiyiz\" diye yanıt verdi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞMESİ Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmeden bir ittifak çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruya, “Oradan bir ittifak arayışı çıkar mı? Sanmıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin genel başkanı, Saadet Partisi ile ittifak yapmak ister mi? Kesinlikle. Saadet Partisi yönetimi buna \'evet\' der mi? An itibariyle sanmıyorum\" şeklinde yanıt verdi. Meral Akşener, “Bir anayasa değişikliği yapmamız lazım. Çok önemli akademisyenlerimiz çalışıyor. Ama bu anayasanın, taslağın bütün toplumun her katmanı tarafından tartışılması gerektiğine inanıyorum. İddiamız, konuşan Türkiye\'yi ortaya çıkarmak\" dedi CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ Meral Akşener, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalırsanız HDP ile ittifak yapar mısınız?\" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi: “Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı HDP ile en derin ahbaplığı, dostluğu işbirliğini yapan şahıs. Türkiye\'ye o zaman Abdullah Öcalan ile müzakere yolunu açan kişi, çözüm sürecini, açılımı, demokratik açılımı, ortaya koyan kişi. En derin, en yakın ilişkileri kuran kişi. Şimdi arkadaşımız HDP ile, PKK ile ahbaplık etmiş bugün canı istedi milli ve yerli, pür milliyetçi bir dile döndü ve geri kalan herkes HDP ile aynı blokta. Bu doğru bir şey değil. 24 yıldır aktif siyasetin içindeyim, açık, içi dışı bir vatandaşım ben. Ben aday olduğum takdirde Sayın Erdoğan ikinci tura kalıyor demektir. Bu güzel bir psikoloji. Bildiğim kadarıyla HDP, CHP adaylarını çıkaracak, saray koalisyonu da Sayın Erdoğan\'ı aday çıkarak. Başkaları çıkmadığı takdirde bugün itibariyle 4 adaylı bir yarış gibi görünüyor. Biz ikinci tura kalacağımıza inanıyoruz. Ben böyle dediğim zaman arkadaşlarım bana kızıyor\" “HDP İLE SAYIN ERDOĞAN\'IN ANLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM BEN İKİNCİ TURDA\" Akşener, “Şu anda farzı mahal konuşuyoruz. Belli mi olur? HDP ile Sayın Erdoğan\'ın anlaşacağını düşünüyorum ben ikinci turda. Ben kalmadım ikinci turda, CHP\'nin adayı kalıyor Erdoğan\'ın karşısında. Gelin sizinle iddiaya girelim HDP ile Sayın Erdoğan anlaşır, ben kendisini tanıyorsam. Tanıdığımı sanıyorum çünkü Rizeli bir arkadaş ile evliyim. Samimiyetle söylüyorum, siz isteseniz de olmaz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanının, cumhurbaşkanlığı konusunu Türkiye\'nin her meselesinin önünde gördüğünü düşünüyorum. Başka türlü Türkiye\'nin bekası ile kendi geleceğini iç içe oluşturmazdı. Sanki cumhurbaşkanlığını kaybettiği takdirde dünya yıkılır gibi bir söylem ve psikoloji görüyorum. Onun için o yolları kendisi daha çabuk aşar\" diye konuştu. ERKEN SEÇİM TARİHİ Akşener, “Bir erken seçim bekliyor musunuz?\" şeklindeki soruya ise, “Eğer bir erken seçim olacaksa bir öngörü olarak 15 Temmuz 2018\'i tarih olarak öngörüyorum. Bu konuda herhangi bir bilgim yok. Sadece bir öngörü\" diye yanıt verdi. “OHAL\'İ ORTADAN KALDIRMAZSANIZ\" Meral Akşener, “Hangi önemli yatırımı yaparsanız yapın, eğer OHAL\'i ortadan kaldırmazsanız, hukukun üstünlüğünü ortaya koymazsanız, güveni tesis etmezseniz ve şaibeli ve kirli referandumu yaşadık, sonrasında tek adam rejimi tekrar 2019\'da kabul edilirse ne ekonomi olur, ne eğitim olur, ne de gençlerin umudu olur\" dedi. “OHAL\'İN UZATILMASI İÇİN BU MÜCADELENİN SULANDIRILDIĞINI GÖRÜYORUZ\" Akşener, “15 Temmuz hain kalkışmayı yaşadık. Tekraren bir mücadele başlattınız, \'Yenikapı Ruhu\' diye bir kavram ortaya çıktı, milli birlik beraberlik üzerinden Türkiye\'deki bütün siyasi görüşlerden insanlar bunun etrafında toplandı. Ve zannedildi ki at izinin it izine karışmadığı bir mücadele yöntemi yapılacak. Bu yöntemin yapılmadığını görüyoruz. Bir borsa oluştuğunu görüyoruz. \'senin FETÖ\'cün, benim FETÖ\'cüm\' gibi bir ayrımın oluştuğunu görüyoruz. OHAL\'in uzatılması için bu mücadelenin sulandırıldığını görüyoruz. Olan garibe, fakir fukaraya oluyor. Olan dayısı olmayanlara oluyor\" şeklinde konuştu. “GÜÇLÜ BİR BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI TEKLİF EDİLDİ\" Meral Akşener, “Özellikle Sayın Erdoğan\'ı çok seven gruplara sesleniyorum, \'merhaba\' diyecek kimse kalmadı. Siyasetçinin problemini siyasetçi çözer. Gazeteci çözemez, para ödediği danışmanı çözemez, biat etmiş bürokrasi çözemez. İlk önce o biat etmiş bürokrat satar. Sayın Erdoğan hapishaneye giderken yanında olanlara bir bakın. Sayın Erdoğan\'ın partisi kapatılırken beyanat verip, ceza ödeyenlere bir bakın. Nevzat Ercan, Meral Akşener, Rıza Akçalı… \'Refah Partisi kapatılıyor, bizi ne ilgilendirir\' diye bakmadan hepimiz 3 bin 5 yüzer lira para ödedik. Bunun ortadan kalkışı; buraya tarihe not düşüyorum en fazla Sayın Erdoğan ve AK Partililerin zararınadır. Kraldan çok kralcılık vicdanı ortadan kaldırır. Vicdansızlık düşmanlığı getirir. Şu soruyu sorun \'ben burada niye oturuyorum?\'. Sayın Erdoğan bir iftiraya uğradı, 4 gün sonra beni aradı 35 dakika bir konuşma yaptık. Sonra güçlü bir başbakan yardımcılığı teklif edildi. Soru şu; bunu kabul etseydim, bugün ölmüş anama sövülür müydü? Sövülmezdi\" şeklinde konuştu. AK PARTİ\'DEN YÜZDE 30 İYİ PARTİ\'YE OY KAYACAK Akşener, partisinin oy oranlarının sorulması üzerine, “Benim ilgilendiğim alan, 2001\'de bu tarafa kaymış 15 puanlık yani yüzde 30\'luk ya da 47\'nin 15\'nden oy almak. Şeytanlaştırılmaya çalışılabilirim ama sahada bir vicdanın olduğunu biliyorum. İsim isim vereyim şaşırırsınız. Herkesin bugün olduğu gibi masa altından telefon etmedi dönemlerde, herkesin omzunda elim var. Bu da bir vicdanı getiriyor. Onun için kim şeytanlaştırırsa şeytanlaştırsın, tutmadığını düşünüyorum. Ak Parti\'den İYİ Parti\'ye kayacak başlangıç için söylediğim 15 puan yani yüzde 30-32-35 arasındadır\" dedi. “AFRİN\'DEN SONRA MENBİÇ VE FIRAT\'IN DOĞUSUNDA GEREĞİ YAPILMALIDIR\" Meral Akşener, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli\'nin “Yüzbinlerce Bozkurt ile Afrin\'e gideriz\" sözlerinin sorulması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: “Afrin ile ilgili, bu iş magazine döndü. Sayın Bahçeli ciddiyetiyle tanınan bir insandır, saray koalisyonundan sonra o da ciddiyetini kaybetti. Bu işler böyle olmaz. Televizyon ekranından anlıyorum iç politikada bir başarı öyküsü olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılmak istendiğini anlıyorum. Orada bir sorun yok. Önlem almak, vatandaşı aydınlatmak bizlerin görevimiz. Fakat işin cılkı o kadar çıktı ki, Afrin sanki bir Amerika\'nın Irak savaşındaki gibi konuyu hiç bilmeyen, abuk sabuk, ahmakça konuşmalarla basın yayın üzerinden bir tuhaf döneme gidiyor. Savaş bile dememeliyiz biz buna. Bu bir müdahale. Türkiye\'nin haklı olduğu bir müdahale. Abuk sabuk \'savaş\' diye konuştuğumuz zaman yarın bunun barışı olduğunda bütün bunlar karşımıza gelir. Ciddi dilin ortadan kalktığı, hercümerç içinde bir Afrin takip ediliyor. Afrin bir zorunluluktu. Afrin\'den sonra Menbiç ve Fırat\'ın doğusunda gereği yapılmalıdır. Fırat\'ın doğusu ve Menbiç içerideki \'bravo ağabey\' operasyonuna kurban edilmemelidir. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, takipçisi olacağız. İYİ Parti Afrin konusunda çok dikkatli bir dille gidiyor\" diye konuştu. “SAKIN OLA Kİ BİR KADINI KENDİNİZE ASLA DÜŞMAN EDİNMEYİN\" Meral Akşener konuşmasının sonunda bir abla tavsiyesi olarak kabul edilmesini istediğini belirterek, “Sakın ola ki bir kadını kendinize asla düşman edinmeyin. Bunu çok samimi söylüyorum. Anneler olmuyor da, eşleriniz, kız kardeşleriniz… Kadınların içindeki gücü keşfettiğimi söylüyorum\" dedi.