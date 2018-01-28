(Görüntülü Haber) Meral Akşener, Afrin'deki askerlerimiz için kan bağışında bulundu

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı, Güngören\'deki bir AVM önünde Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlerimiz için kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Partililer, AVM önünde kurulan Kızılay çadırına girip kan bağışında bulunmak için kuyruklar oluşturdu.





\"KANIMIZLA DESTEK OLMAK İÇİN BURADAYIM\"







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, \"Mehmetçiğimize kanımızla destek olmak için buradayım\" dedi. Akşener, \"İnşallah Afrin\'de hiç şehit haberi almadan büyük bir zaferle şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz başarılı olur. Ayağına taş değmeden çocuklarımız geri döner ve Türkiye\'nin itibarını yeniden ayağa kaldırır. Tamamen destek amaçlı bir etkinlik bu\" diye konuştu.





\"ÖSO İÇİN, \'DOST UNSURLARI\' DEMEYİ ŞİMDİLİK TERCİH ETMEKTE FAYDA VAR\"







\"Özgür Suriye Ordusu ile hareket edilmesine dair bir tartışma var. Siz ne dersiniz?\" sorusuna Akşener, \"Özgür Suriye Ordusu\'nun içinde bildiğim kadarıyla daha ağırlıklı olarak Mehmetçiğimizle beraber hareket eden Türkmen gruplar var. Çok fazla bilgimiz yok. Sadece bizim kişisel imkanlarımızla edindiğimiz bilgiler var. Dost unsurlar demeyi şimdilik tercih etmekte fayda var\" yanıtını verdi.





\"ABD SEÇİMLERİNDE AK PARTİLİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU, \'BRAVO TRUMP REYİZ\' VAZİYETİNDEYDİLER\"







\"Yurtdışından gelen eleştirilere ne diyeceksiniz? En son Erdoğan Trump görüşmesine ilişkin farklı açıklamalar yapıldı. Bu konuyu nasıl görüyorsunuz?\" sorusuna Akşener, \"ABD ile olan ilişkinin içinde, Rusya ile olan ilişkinin içinde, geçmişte Esad ile olan ilişkinin içinde özne, bizatihi sayın Erdoğan\'ın şahsı. Yani dışişleri diye bir kavram yok orada. Hatırlayın ABD seçimleri olurken AK Partililerin büyük çoğunluğu, \'bravo Trump Reyiz\' vaziyetindeydiler. Clinton\'u düşman ilan etmişlerdi. Halbuki ABD\'nin başkanı kim olursa olsun, birincil önceliği Amerika\'nın çıkarlarıdır. Dolayısıyla dünün Obama\'sıyla bugünün Trump\'ı arasında Amerikan çıkarlarını gözetmek açısından bir fark yok. Siz buraya bireysel şahsi ilişkiler üzerinden bakarsanız olmaz. Herşey şahsi ilişkiler olursa Obama da aldatır, Putin bi ara aldattı, Esad kardeşti aldatıldı. Nasıl bir aldatılma halidir. Dışişlerinin birikimiyle birlikte yol alınsa kimse sizi aldatamaz. Başka bir ülkede olsa bu kadar kandırılan, kandırıldığı için de doğal olarak söylemleriyle milleti kandıran bir yönetimin iş başında kalması mümkün olamaz\" diye konuştu.





\"KİLİS\'E GİDEBİLİRİM\"







\"Kilis\'e gitmeyi planlıyor musunuz?\" sorusuna ise Akşener, ilk bölgeye gidenlerin kendi milletvekili arkadaşları olduğunu dile getirerek, \"Sanırım gidilecek ama zamanını bilmiyorum. Ben hiçbir şeye tek başıma karar vermiyorum. Eksikliğini hissettiğimiz demokrasiyi kurallar ve kurullar çerçevesinde devam ettiriyoruz. Bütün kararlar ortaklaşa alınıyor. Başkanlık divanında bunlar tartışılıp karar verilecek\" dedi.





\"TÜRKİYE\'NİN İTİBARINI TÜRK ORDUSU GERİ GETİRİYOR\"







Şehitler için çok üzgün olduğunu ifade eden Akşener, \"Bu arkadaşlar iş başına geldiklerinde ordu ile ilgili ön yargıları vardı. Ergenekon, Balyoz kumpaslarını hatırlayın. Sonra o davaların savcısı olan arkadaş \'kandırıldık\' dedi. Peki ordunun haksızlık yapılan o dönemdeki insanlarından resmi özür dilediniz mi? Hadi onu geçtik. İlker Başbuğ\'un şahsında Türk ordusundan özür dilediniz mi? Türk ordusu, 15 Temmuz\'daki o hain darbe kalkışmasında bir kez daha darbe yedi ama bütün bunlara baktığınızda şu anda, dışişlerinde bireysel ilişkiler neticesinde iki paralık olmuş Türkiye\'nin itibarını Türk ordusu ve kahraman Mehmetçik toparlayıp geri getiriyor, ayağa kaldırıyor. Nasıl ki 15 Temmuz\'da devleti bu millet sokaktan toplayıp getirdiyse...\" şeklinde konuştu.





\"AK PARTİ\'Yİ KADINLAR İKTİDARA GETİRDİ. BİZ DE KADINLARI İKTİDARA GETİRECEĞİZ\"







Akşener daha sonra Kızılay çadırına girerek kan bağışında bulundu. Kadın partililerin Akşener\'e yoğun ilgi göstermesi üzerine Akşener, \"Oransal olarak diğer partilerle mukayese edildiğinde kadın sayısı bizde daha çok. Bir de onlara (kadınlara) dirsek atmayı öğrettim. Dirsek atarak önlerini açacaklar\" dedi. Muhabirin \'siz de siyasette öyle mi yapıyorsunuz?\' sorusuna Akşener, \"Çok başlangıcında öyleydi. Mümkün değil, zorlamazsanız kadınlara yol açmak imkansız. Bu nedenle kadın kotası koyduk. 4 Kadın il başkanımız var. İstanbul\'da 3 kadın ilçe başkanımız var. Bütün il ve ilçe kurullarında yüzde 25 muhafaza edildi. Hep onu diyorum AK Parti\'yi kadınlar iktidara getirdi. Biz de kadınları iktidara getireceğiz \" diye konuştu.







Akşener kan bağışında bulunduktan sonra bir süre partililerle fotoğraf çektirdi.