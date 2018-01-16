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(Görüntülü Haber) Menderes'te lastik botta yardım isteyen 49 kaçak kurtarıldı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 49 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

16 Ocak 2018 16:04

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçmeye çalışan 49 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla ve yasa dışı yollarla geçen pazar günü sabahı Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçmeye çalışan bir grup kaçağın yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgede arama yapan ekipler, Menderes ilçesi Özdere açıklarında olduğu belirlenen kaçakları tespit etti. Kaçaklar, sahil güvenlik botuna alındı. 16 Suriye, 13 Angola, 5 Mali, 5 Senegal, 2 Güney Afrika, 4 Gabon, 1 Gana, 2 Yemen ve 1 Kongo uyruklu toplam 49 kaçak, kıyıya getirildi. Kaçaklar, işlemleri sonrası İzmir Göç İdaresi\'ne gönderildi.

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