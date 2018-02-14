(Görüntülü Haber) Memur-Sen'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- MEMUR-Sen İzmir İl Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla \"Bayrağını al da gel\" sloganıyla Konak Meydanı\'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği üyesi yaklaşık 200 kişi, TSK\'nın Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için Konak Meydanı\'nda bir araya geldi. \"Bayrağını al da gel\" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, \"İşbirlikçi ABD, Suriye\'den defol\", \"Mehmetçiğe selam, desteğe devam\", \"Teröre geçit vermeyeceğiz\" ve \"Katil ABD, işbirlikçi PKK/YPG\" sloganları atıldı. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, basın açıklamasının 81 ilde eş zamanlı yapıldığını belirterek, şunları söyledi: \"Ülkemizin, emperyalizme ve kanlı terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Askerlerimiz, vatanımızın bekası için Afrin\'de teröre karşı Zeytin Dalı Operasyonu gerçekleştiriyor. Afrin, emperyalist aklın çöküşünü sağlayacak, sömürgeci devletlerin Ortadoğu\'daki planlarının çöküşünü hızlandıracaktır. Harekatın 26\'ncı günündeyiz. Cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına ulaştı, kimi gazilik mertebesine. Afrin\'de yaşananlar üzerinden ortaya iki fotoğraf çıkıyor. İlki, küresel mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan Türkiye\'dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye\'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şerlerdir. Zeytin Dalı, Türkiye\'nin emperyalizme direnme iradesinin emperyalistlerin Suriye\'de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adıdır. Suriye\'de oluşturmak istedikleri düzen öyle kirlidir ki; tarihte eşine pek az rastlanır şekilde milyonlarca insanı katletti. Yerlerinden yurtlarından etti. DEAŞ\'ı PKK/YPG\'yi ve FETÖ\'yü bu noktadan değerlendirdiğimizde ülkemizde ve bölgemizde son beş yıldır yaşananları daha net anlamış oluruz. Bu terör örgütleri arasındaki hem gizli, hem de kirli ittifak bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Afrin\'de yürütülen operasyona karşı içeride karşıt cephe oluşturmak için ter ve dil dökenler de bizim nazarımızda bu kirli ittifakın tapınak şövalyeleri hükmündedir.\" \'KORKTUKLARI BAŞLARINA GELECEK\' Terör örgütlerinin 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türk ordusunun zayıfladığını zannettiğini ve büyük bir yanılgı içine düştüklerini ifade eden Bina, \"Bazı ülkelerin Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı \'DEAŞ\'la mücadeleyi akamete uğratmasın\' söylemlerinin neyi amaçladığını artık daha iyi biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimiyle ordumuzun zayıfladığını zannedenler, Türkiye\'nin teröre karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar sonrasında sivil katliamı yapmakla mahir bazı ülkelerin \'Siviller ölüyor\' kartını devreye sokmaları da gerçekten manidardır. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ordu içindeki Gladyo atıklarını temizleyerek operasyon gücünü arttırmıştır. \'Siviller ölüyor\' söylemi timsahın söyleminden ibarettir. Fakat 9 şehit verdiğimiz saldırıda terör örgütlerinin nasıl sivilleri kullandığını gördük. Milletin desteğini ümmetin duasını alan devletimiz ve silahlı kuvvetlerimizin, şanlı ecdadın evlatları olmanın hakkını veren yiğitlerimizin, emperyalist akla diz çöktüreceğine yürekten inanıyoruz\" dedi. Grup şehitler için okunan duanın ardından meydandan ayrıldı.