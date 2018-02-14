(Görüntülü Haber) Memur-Sen'den Mehmetçiğe destek açıklaması

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyeleri Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli Mehmetçiğe destek olmak için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki basın açıklamasına Memur-Sen İl Başkanı Murat Bulut, Kamu-Sen İl Başkanı Orhan Akın, Memur-Sen\'e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla sendika üyeleri katıldı. Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Başkanı Murat Bulut, Afrin\'de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı\'nın 26\'ncı günündeyiz. \'Beklemesinler\' diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar \'Düğüne gidiyoruz\' diyen 31 yiğidimizi şehadete uğurladık. Vatan için şehadet şerbetini içen her yiğidi Süleyman Şah, şehit düştükleri yeri Süleyman Şah türbesi kabul ediyoruz dedi. Murat Bulut, şöyle devam etti Türkiye\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nı bütün benliğimizle destekliyor, cephede vuruşan askerlerimize de Allah yardımcınız olsun diyoruz. Milletin desteğini, ümmetin duasını alan devletimiz ve silahlı kuvvetlerimizin, şanlı ecdadın evlatları olmanın hakkını veren yiğitlerimizin terör örgütlerini yok edeceğine, emperyal akla diz çöktüreceğine de yürekten inanıyoruz. Bulut\'un konuşmasının ardından dua edildi.