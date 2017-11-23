(Görüntülü Haber) Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Tüm çalışanlara kadro tahsisi, paket olarak çıkarılmalı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin taşeron işçilere yönelik çalışmasının kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, \'\'Kamuda güvence bekleyen bütün çalışanlara kadro tahsisi, paket olarak çıkarılmalı\'\' dedi.



Memur-Sen Tokat Şubesi Başkanlığı\'nca düzenlenen programa katılmak için kente gelen Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hükümetin, şu anda taşerona güvence anlamında bir çalışma taslağının olduğunu belirten Yalçın, \"Hükümet, Çalışma Bakanlığı aracılığıyla bu konuya ilişkin bir çözüm arayışını sonlandırmak üzere. Bunun taşerona kadro başlığıyla sunulması, çok doğru değil. Bunun kamuda güvence bekleyen bütün çalışanlara kadro başlığıyla sunulması, doğru olandır; çünkü kamudan sadece taşeron çalışanı arkadaşlarımızın bu anlamda bir beklentisi yok. Aynı zamanda 3\'üncü dönem toplu sözleşmede imza altına alınmış olan 4C\'lilerin, 4B\'lilerin, memur işi yapan; ama işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın bu anlamda beklentileri var. Bu beklentilerin toplu sözleşme süresi dolmadan, 31 Aralık 2017 olmadan netleştirilmesi gerekiyor\'\' diye konuştu.



Çalışma hayatının karmaşık hale getirilmekten kurtarılmasını istedikleri vurgulayan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, \'\'O yüzden 4A, 4B, 4C, 4D, 4E gibi alfabenin bütün harflerini bir istihdam biçimine dönüştürmek yerine \'memur işçi\' başlığıyla 4A ve 4D şeklinde bu işi toparlamak, doğru olandır. Her sorun ortaya çıktığında yeni bir harf eklemek kolay gibi gözükse de çalışma hayatını daha da karmaşık bir hale getiriyor. Bunu kamuda güvence bekleyen, istihdam biçiminden rahatsızlık duyanların tamamının rahatsızlıklarını giderecek, çalışana kadro anlamında tamamını kuşatacak bir paket halinde çıkarın, diyoruz ve bunu bugün Tokat\'tan bir kez daha yineliyoruz\" dedi.