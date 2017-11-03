(Görüntülü Haber) Memur-Sen Başkanı Yalçın: Öğretmenlik mesleğini hırpalayacak yaklaşıma taraf olmayız

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- MEMUR-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, \"Öğretmene değer veren, gayretlendiren ve yüreklendiren ödül eksenli çalışmaların tamamını konuşmaya, tartışmaya varız. Ama öğretmenlik mesleğini hırpalayacak, ayaklar altına alacak bir yaklaşıma kesinlikle taraf olmayız\" dedi.



Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulunan ve sendikalarının üyeleriyle bir araya gelen, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, öğretmen performans değerlendirme uygulamasının sorunlu olduğunu ileri süren Yalçın, şunları söyledi:



\"Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmen performans değerlendirmesiyle ilgili sahaya sürdüğü yöntem tam bir zihni sinir projesidir. Dolayısıyla bunun kabul edilebilecek bir tarafı yoktur. Öğretmeni kum torbasına çevirip, öğretmeni şamar oğlanına döndürüp, öğrencinin öğretmene parmak sallamasını, velinin öğretmene parmak sallamasını, öğretmenin yan yana durduğu arkadaşıyla karşı karşıya gelmesini ya da okul idaresinin performans notu üzerinden öğretmene baskı yapmasını çok doğru bulmuyoruz. Bunlar tartışılmış ortak akıldan geçirilmiş ve kabul katsayısı oluşturulmuş uygulamalar değil. Akşam aklına bir şey geldiğinde sabah direkt alana sürmek, sahaya sürmek, öğretmen kitlesini önemsizleştirmek, değersizleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Onun için buna kesinlikle karşıyız.\"



Bu konudaki kararlarını kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Yalçın, \"Pilot uygulamaya ilişkin bütün kamu görevlilerine, bütün öğretmenlere, meslektaşımın yüzdür diyerek, herkesin birbirine not verirken yüz vermesini ve böyle bir uygulamanın akim kalmasını istedik ve bu konuda duruşumuz net. Bakanlık bu uygulamayı derhal geri çekmeli, bu tip zihni sinir projeleriyle öğretmenleri germekten de uzak durmalıdır. Öğretmene değer veren, öğretmeni merkez alan, gayretlendiren ve yüreklendiren ödül eksenli çalışmaların tamamını konuşmaya, tartışmaya varız. Ama öğretmenlik mesleğini hırpalayacak, ayaklar altına alacak bir yaklaşıma kesinlikle taraf olmayız\" diye konuştu.



\'KAMU BÜROKRASİSİ ÇALIŞIR HALE GETİRİLMELİ\'



Toplantıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişmez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez bir yasa olmadığını da söyleyen Başkan Yalçın, şöyle konuştu:



\"657 yasalaştıktan bu tarihe kadar 657\'den daha fazla değişmiştir. Yine değişebilir. 657’yi değiştirmekten kasıt, eğer iş güvencesi konusunu tahrip etmekse, dolayısıyla bu anlamda kamu görevlilerini tedirgin etmekse, buna taraf olmadığımızı, bunu baştan ifade ettik ve bunu kırmızı çizgi olarak gördüğümüzü beyan ettik. Buradaki arayış devletin hantal yapısına ilişkin bir çözüm üretmekse bu konuda önerilerimiz var. Öncelikle kamu bürokrasisinden başlayarak, kamu bürokrasisinin hantal yapısına neşter vurarak bu işi çözebilirsiniz. Sorun bütün kamu görevlilerini tedirgin etmekte değil, sorun kamu bürokrasini tadil etmemekte, elden ve gözden geçirmemekte, kamudaki bürokratik sistematiği bu anlamda gözden geçirmek gerekiyor. Siz insanlara apolet verip, göstergeleri verip, iki gün sonra alıp havuzda bekletiyorsunuz ve onu yeniden sahaya çekemiyorsunuz. Ankara bir havuza dönüşmüş, merkez valisi gibi her kurumun bir yığınak deposu oluşmuşsa, burada öncelikle adım atılması gereken ve neşter vurulması gereken nokta kamu bürokrasi noktasıdır.\"



Kamu bürokrasisinin düzgün çalışacak şekilde kurgulanması gerektiğini belirten Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:



\"Kamu görevlileri bu anlamda talimat bekleyen ve yasalara uyan amirlerinin verdiği görevi yapan kişilerdir. Amirler görevi vermiyorsa, işi yaptıramıyorsa, amir çalıştırmayı beceremiyorsa, bu anlamda amirleri rahatlatan bazı düzenekler ortaya konulmuşsa o zaman bunun suçunu aşağıdaki kamu görevlilerine yıkmak sağlıklı bir yaklaşım değil. Burada bu konu mutlaka ve mutlaka kamunun üst noktasından, bürokratik oligarşiden başlamalı. Bizim de yakındığımız nokta bürokratik oligarşidir. Onun için kamu görevlilerini tedirgin etmemek gerekir. 657 konusunda kurulacak cümle kamu bürokrasisini yeniden dizayn etmek, kamu bürokrasisinin bu anlamdaki yasal düzeneklerine ilişkin neşter vurmak ve onları çalışabilir hale getirmektir.\"