(Görüntülü Haber) Memleketine anaokulu yaptırdı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da kitap- kırtasiye işi yapan hayırsever 83 yaşındaki Mehmet Özcan, memleketi Gölhisar İlçesi\'ne eşi ve kendi adını taşıyan anaokulu yaptırdı. Okul düzenlenen törenle açıldı. Burdur\'da 54 yıldır kitap- kırtasiye işi yapan Mehmet Özcan memleketi Gölhisar\'ın Yusufça Mahallesi\'ne 2 derslikli 35 öğrenci kapasiteli ana okulu yaptırdı. Zeynep-Mehmet Özcan Anaokulu\'nun açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Gölhisar Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, hayırsever Mehmet Özcan ve ailesiyle öğrenciler, öğretmenler ve vatandaş katıldı. Mehmet Özcan, 1963 yılından bu yana kitap- kırtasiye işiyle uğraştığını belirterek, memleketine bir hediye vermek istediğini, kazancının çoğunluğunu milli eğitim camiasından kazandığı için bir vefa borcu olduğunu ve bunun için bu okulu eşiyle birlikte karar vererek yaptırdığını söyledi. Vali Şerif Yılmaz da Burdur\'un eğitimde marka kent olduğunu söyledi. Vali Yılmaz, Eğitimde marka kent olarak Türkiye\'de başarı sıralamasına giren illerden bir tanesiyiz. Merkezi hükümetimiz tarafından bütçenin yüzde 20\'si eğitime ayrılıyor ki o sayede bugün Burdur\'da eğitim öğretim altyapısının büyük bir kısmı tamamlanmış. Bugün itibariyle de 30 adet yatırım devam etmekte, bunlar için de ayrılan para 166 milyon TL\'dir. Bunlardan 6 tanesi 2\'nci dönemde açılacak. Son yıllarda yapılan bu yatırımlarla beraber Başbakanımızın bize verdiği talimat şudur, 3 yıl içerisinde Türkiye\'de ikili eğitim kalmayacak tekli eğitime geçilecek. Çocukların sabah dersleri başlayıp öğleden sonra dersleri bitecek. Öğrencilerimiz gün ışığında okullarına gidip gelecekler. Burdur\'da hamdolsun bunu gerçekleştirdik. Burdur\'da sadece şu an iki okulda ikili eğitim var, birisi güçlendirme birisi de yıkılıp yenisi yapılan okullardan. Bunlar da tamamlandığında ikili eğitim tamamen bitmiş olacak diye konuştu. Vali Yılmaz, okulun yapımı dolayısıyla Mehmet Özcan ve eşi Zeynep Özcan\'a plaket verdi. Daha sonra protokol üyeleri ve Özcan ailesi tarafından okulun açılış kurdelesi kesilerek sınıflar gezildi.