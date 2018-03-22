(Görüntülü Haber) Mektebim Okulları Fatsa Kampüsü tanıtıldı

Ferudun ALTUNTAŞ / FATSA (ORDU), (DHA)- ÖNÜMÜZDEKİ eğitim-öğretim yılında Fatsa?da faaliyet girecek Mektebim Okulları Fatsa Kampüsü\'nün tanıtım töreni gerçekleşti.

2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete girecek Mektebim Okulları Fatsa Kampüs binasının tanıtıldığı toplantıda, Türkiye?de eğitim yatırımları, istihdam gibi eğitimin ekonomik boyutuna dair görüş ve öneriler de konuşuldu.

65\'İNCİ KAMPÜS FATSA\'YA

Fatsa ?da bir otelde gerçekleşen törende konuşan Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, ?65\'inci kampüsümüzü Fatsa ilçemize açıyoruz. Dünyada birçok önemli sorunun kaynağı eğitimdir. Biz eğitimcilere bu anlamda çok büyük işler düşüyor. Özel okullar olarak devletimizin işini kolaylaştırıcı eğitimin çıtasını yukarı çıkarıcı bir göreve sahibiz. Çok stratejik bir iş yapıyoruz. Ne kadar stratejik bir iş yaptığımız 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra daha fazla ortaya çıkmış oldu. Bu darbeyi yapanlar nerelerden geçerek bu notlara geldiğini İzmir ilinde özel bir okulla başladığını daha sonra okullarını büyüttüklerini sonrasında okullar içinde ki yandaşlarını ve yoldaşlarını eğittiklerini onlara eğitim verdiklerini ama vatan millet sevgisi vermediği için vatan haini çıktılar. Hep birlikte bunu gördük. Eğitim sektörü çok önemli bir stratejik sektördür. Veliler artık çocuklarını okullara gönderirken çok araştırıp öyle kullara çocuklarını veriyorlar. Mektebim Okulları kurulduğu günden bu zamana eğitimden kazandığını eğitime yatıran eğitim dışında başka hiçbir yatırımlarını olmayan, vatanını, milletini seven toplumun tüm kesimlerini eşit seviyede duran siyasi partilerle, vakıflarla veya cemiyetlerle hiçbir ilişkisi olmayan milli ve manevi değerlere sahip çıkan akıl ve birim yönünden giden eğitim kurumudur. Dolayısıyla biz Türkiye okuluyuz. Biz hep eğitim tarafındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza bizler milli manevi duygularımızı özellikle aktarıyoruz. Çanakkale?ye giderek öğrencilerimizle orada ki ruhu anlara aktırdık ve bu gezimize tam 14 bin öğrencimiz katıldı. Şimdi Çanakkale şehitliği bizim çok önemli bir yer teşkil ediyor. Manevi değerleri öğrencilerimize baştan veriyoruz ve hepsi vatanını, bayrağını ve milletini seven birer kişiler oluyorlar. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Bu anlamda eğitime en çok önem veren kurumlarını başında biz geliyoruz? diye konuştu.

Kalko son olarak, ?Kampüsümüzde kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, dans salonu, buz pisti, branş derslik ve laboratuvarları, kütüphane, konferans salonu, cep sineması, 3D laboratuvarı, teknolojik sınıflar, Drama dersliği ve satranç dersliği yer alacak? dedi.