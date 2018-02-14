(Görüntülü Haber) Mehmetçik Vakfı'nı destek oldular

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, Memur-Sen üyeleri, cep telefonlarından \'Mehmetçik\' yazıp 2582\'ye mesaj atarak Mehmetçik Vakfı\'na 10 TL bağışta bulundu. TSK\'nın Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna Memur-Sen Bolu Şube Başkanlığı destek verdi. Demokrasi Meydanı\'ndaki basın açıklamasına Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Memur-Sen Bolu Şubesi Başkanı Ahmet Koçak ve sendika üyelerinin katıldı. Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak yaptığı açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nın gerekçelerini ve hedeflerini anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, yanlış anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye\'nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik itici darbe hamlesini savaş olarak göstermeye kalkışanlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye\'ye yönelik örtülü savaş ilanını, sivil halk hassasiyeti adı altında perdelemeye çalışanlar var. Afrin\'de yaşananlar üzerinden ortaya çıkan iki fotoğraf var. Birincisi küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan Türkiye\'dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleri ile stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye\'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekeleridir\" dedi. Grup, basın açıklamasının ardından cep telefonlarından \'Mehmetçik\' yazıp 2582\'ye mesaj atarak Mehmetçik Vakfı\'na 10 TL bağışta bulunduktan sonra dualar etti.