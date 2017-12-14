(Görüntülü Haber) Mehmetçik Vakfı’na bağış uzlaştırdı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da hasarlı otomobilini götürdüğü oto ekspertiz firmasında, firma sahibi ve 2 çalışanı tarafından dövüldüğünü, tehdit ve hakarete uğradığını iddia eden Mehmet Şamlı şikayetçi oldu. Şamlı, savcılıkça haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin Mehmetçik Vakfı’na 1000’er lira bağış yapmaları şartıyla şikayetinden vazgeçti. Olay Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bir oto ekspertiz firmasında geçtiğimiz 2 Temmuz\'da meydana geldi. Kendisine ait araçla ilgili hizmeti almak için oto ekspertiz firmasına gelen Mehmet Şamlı, firma sahibi Gökhan A., ile çalışanları Mert Ç. ve Ömer H. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şamlı, polisi arayarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine savcılık, 3 şüpheli hakkında \'Tehdit ve hakarette bulunarak basit yaralama\' suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlattı. Soruşturma dosyası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Mehmet Kulaksız tarafından Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görevli Uzlaştırmacı Firdevs Gürakan\'a verildi. Uzlaştırmacı Firdevs Gürakan, Mehmet Şamlı\'nın, Mehmetçik Vakfı’na 1000’er lira bağış yapmaları şartıyla kendilerini affedecekleri teklifini Gökhan A. ile çalışanlarına iletti. Bu teklifi kabul eden Gökhan, Mert Ç. ve Ömer H., Mehmetçik Vakfı’na toplam 3 bin lira bağışta bulundu. Bağış üzerine şikayetinden vaz geçen Mehmet Şamlı, şöyle dedi: \"Otomobilime işlem yaptırmak için gittim. Hem işimizi yapacaklardı, hem de paramızı alacaklardı. Ama hakarete, tehdide uğradım. 155 İmdat Polis’e haber verdim. Şüphelilerden şikayetçi oldum. Firdevs hanım dosyamızla ilgili uzlaştırmacı olarak görevlendirilmiş. Beni ve tarafları aradı. Şüphelileri Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmaları karşılığında affedeceğimi belirttim. Onlar da bağış yapmayı kabul edince, uzlaşmamız bağış karşılığında sağlandı. Uzlaşmam sonucu şüpheliler hakkında dava düşmüş oldu.” Kendilerine böyle bir bağışın yapılması karşısında mutlu olduklarını belirten Mehmetçik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Güven, “Hukuki bir konuda uzlaştırma sonucu, böyle bir anlamlı bağışta bulunduklarından dolayı taraflara teşekkür ediyorum. Mahkemelerin çok yoğun bir iş yükü var, bu iş uzlaşma mekanizmasıyla iş yükü azalmış oluyor. Bu anlamda bağış, hayırlı bir işe yönlendirilerek yapılmış oluyor. Bağışı yapanlar ve onları yönlendiren kişi Mehmetçik Vakfının bilinmesine faydalı oluyor. Anlamlı davranışın altında Mehmetçik Vakfı’nın olmasından dolayı çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Uzlaştırmacı Firdevs Gürakan ise, tarafları böyle bir anlamlı bir bağışla uzlaştırmaktan mutlu olduğunu ifade etti.