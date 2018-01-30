(Görüntülü Haber) Mehmetçik üşümesin diye bere ve boyunluk örüyorlar

Sinan KABATEPE EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde aynı mahallede oturan kadınlar, \'Zeytin Dalı\' harekatında görev alan mehmetçiğe bere ve boyunluk örüyor. Saliha Karaahmetoğlu, ördükleri bere ve boyunlukları mehmetçiğe ulaştırılması için Jandarma Genel Komutanlığı\'na göndereceklerini söyledi. Akarca Mahallesi Ressam Zeki Osman Oral Sokak\'ta oturan ev hanımları, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere desteklerini hissettirmek için bere ve boyunluk örmeye başladı. Saliha Karaahmetoğlu, Gülcan Karaahmetoğlu, Mihriye Yavaş, Zübeyde Aruz ve Neşe Yılmaz tarafından ilmik ilmik işlenen örgülerle hazırlanan bereler ve boyunluklar yeterli sayıya geldiğinde kargoyla Jandarma Genel Komutanlığı\'na gönderilecek. ONLAR ÜŞÜMESİN DİYE YAPABİLDİĞİMİZ KADAR YAPACAĞIZ Saliha Karaahmetoğlu, Afrin başta olmak üzere vatanın dört bir yanında görev yapan askerlere manevi destek vermek amacıyla gönüllü olarak bu işe başladıklarını söyledi. Bütün askerlerin evlatları olduğunu belirten Karaahmetoğlu, Bu bereleri Afrin\'de askerlik yapan askerlerimiz için, onlara katkı sağlamak için, soğuktan korumak için yapıyoruz. Onlar bizleri korumak için askerlik yapıyorlar. Bizler de onlara küçük de olsa katkı yapıyoruz. Bütün hayırseverleri de davet ediyorum. Burada şu anda mahalleden arkadaşlarım var. Kızım ve gelinim var. Onlarla beraber yapıyoruz. Berelerden yapabildiğimiz kadar yapacağız. Gönüllü olanları hayırseverleri bere yapmak isteyenleri de davet ediyoruz dedi. DEVLETİMİZİN VE ASKERLERİMİZİN YANINDAYIZ Annesi Saliha Karaahmetoğlu ile birlikte bere ören Neşe Yılmaz da Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin çok güçlü bir devlet olduğunu, millet olarak her zaman devletin ve askerin yanında olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu Sevgimizi bizleri koruyan askerlerimize iletebilmek, destek olmak istedik. Bu ülke genelinde başlatılan halk desteğine halk kampanyasına Ereğli halkı olarak katkımız olsun istedik. Komşularımız, akrabalarımızla birlikte bizlerde başladık. Devletimizin askerlerimizin her ihtiyacını sonuna kadar tümüyle karşıladığını bilincindeyiz. Türkiye halkı olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak çok güçlü bir devletimiz var. Biz sadece halk olarak sevgimizi iletebilmek için, devletimize ve askerlerimize ulaştırabilmek için bu örgüleri ilmek ilmek yapıyoruz. Onlara aslında manevi desteğimizi, halk ve devletin el ele olduğunu göstermek için yapıyoruz