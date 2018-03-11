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(Görüntülü Haber) Mehmetçik tezahürat yaptı, Hakkarili kızlar gol yağdırdı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA) TÜRKİYE Futbol Federasyonu Bayanlar 2

11 Mart 2018 19:04

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA) TÜRKİYE Futbol Federasyonu Bayanlar 2. Lig A Grubu\'nda mücadele eden Hakkari Gücü, evinde konuk ettiği Konya İdmanyurdu Spor\'u 9-0\'lık skorla yendi. Hakkarili kızları, taraftarlarının yanı sıra çarşı iznine çıkan askerler de, maçın bitiş düdüğüne kadar tezahüratlarda bulunup destekledi. TFF bayanlar 2. Lig A Grubu\'nda şampiyonluk için mücadele eden Hakkari Gücü Bayan Futbol Takımı, bugün evinde Merzan Mahallesi\'ndeki şehir stadında Konya İdmanyurdu Spor\'u konuk etti. Kızların maçını, Hakkari Valisi cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu\'nun yanı sıra çarşı iznine çıkan askerler ile çok sayıda taraftar izledi. Maç öncesi Hakkari Gücü oyuncuları, rakip takımın kızlarını çiçeklerle karşıladı. MEHMETÇİK, HAKKARİLİ KIZLARA TEZAHÜRATLARDA BULUNDU Hakkari Gücü, rakip takım karşısında maçın sonuna kadar tek kale oynadı.Futbolcu kızları desteklemeye gelen askerler ve çok sayıda erkek taraftar ise, kızların attığı her gole karşılık tezahürat yaparak moral verdi. 9- 0\'lık skorla biten maçın sonunda Hakkari Gücü takımı oyuncuları, sevinçlerini taraftarlarla da paylaştı. Vali Toprak ve diğer yetkililer, kız takımının oyuncularını tebrik ederek hatıra fotoğraf çektirdi.

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