(Görüntülü Haber) Mehmetçiğe şiirli kutlama

Nevra KUÇKAÇ - Vatandaş Kamerası / İZMİR,(DHA) İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesindeki Dr. Güngör Özbek Ortaokulu öğrencilerinin, Türk Silalı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için hazırladığı video izleyenleri duygulandırdı. Dr. Güngör Özbek Ortaokulu\'ndaki 40, 8\'inci sınıf öğrencisi, TSK\'nın Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nın 26\'ncı gününe denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, koro halinde Orhan Şaik Gökyay\'ın \"Bu vatan kimin?\" şiirini okudu. Öğrenciler, okudukları şiirin sonunda asker selamı verip, Mehmetçğe \"Sevgililer gününüz kutlu olsun\" diyerek seslendi. Öğrencilerin okuduğu şiir videoya kaydedildi.Öğrenciler şiirin sonunda selam vererek, askerlerin Sevgililer Günü\'nü kutladı. 40 öğrenci tarafından okunan Orhan Şaik Gökyay\'ın \"Bu Vatan Kimin?\" şiiri, şu dizelerden oluştu: \"Bu vatan toprağın kara bağrında Sıradağlar gibi duranlarındır, Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, Şahlanıp köpüren ırmaklarından, Hudutlarda gaza bayraklarından Alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Huduttan hududa yol bulup koşan, Cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine Şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir, dağlar kahraman, Her taşı yakut olan bu vatan Can verme sırrına erenlerindir. Gökyay\'ım ne yazsan ziyade değil, Bu sevgi bir kuru ifade değil, Sencileyin hasmı rüyada değil, Topun namlusundan görenlerindir.\"