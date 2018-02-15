T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mehmetçiğe şiirli kutlama

Nevra KUÇKAÇ - Vatandaş Kamerası / İZMİR,(DHA) İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki Dr

15 Şubat 2018 12:20

Nevra KUÇKAÇ - Vatandaş Kamerası / İZMİR,(DHA) İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesindeki Dr. Güngör Özbek Ortaokulu öğrencilerinin, Türk Silalı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için hazırladığı video izleyenleri duygulandırdı. Dr. Güngör Özbek Ortaokulu\'ndaki 40, 8\'inci sınıf öğrencisi, TSK\'nın Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nın 26\'ncı gününe denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, koro halinde Orhan Şaik Gökyay\'ın \"Bu vatan kimin?\" şiirini okudu. Öğrenciler, okudukları şiirin sonunda asker selamı verip, Mehmetçğe \"Sevgililer gününüz kutlu olsun\" diyerek seslendi. Öğrencilerin okuduğu şiir videoya kaydedildi.Öğrenciler şiirin sonunda selam vererek, askerlerin Sevgililer Günü\'nü kutladı. 40 öğrenci tarafından okunan Orhan Şaik Gökyay\'ın \"Bu Vatan Kimin?\" şiiri, şu dizelerden oluştu: \"Bu vatan toprağın kara bağrında Sıradağlar gibi duranlarındır, Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, Şahlanıp köpüren ırmaklarından, Hudutlarda gaza bayraklarından Alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Huduttan hududa yol bulup koşan, Cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine Şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, Nehirler gazidir, dağlar kahraman, Her taşı yakut olan bu vatan Can verme sırrına erenlerindir. Gökyay\'ım ne yazsan ziyade değil, Bu sevgi bir kuru ifade değil, Sencileyin hasmı rüyada değil, Topun namlusundan görenlerindir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nevra KUÇKAÇVatandaş KamerasıGüzelbahçeDr GüngörOrtaokuluTürk Silalı KuvvetleriZeytin Dalı HarekatıTSK AfrinSevgililer GünüOrhanGökyayMehmetçğeVatan KiminKendiniTutuşupAlnınaArdınaGöğsünden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24