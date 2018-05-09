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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' ve 'kur' açıklaması (1)

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve enflasyon üzerine değerlendirmelerde bulundu

09 Mayıs 2018 16:23

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve enflasyon üzerine değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, \"Enflasyon dinamiklerine baktığınız zaman kur eksenli bir baskı söz konusu. Ama önemli ölçüde reel ekonomiden kopuk, döviz piyasası söz konusudur. Bu endişelerin hızlı bir şekilde Merkez Bankası\'nın atacağı adımlar, hem de seçim sonrası bu zor dönemin geride kalacağı, yeni bir reform hamlesiyle bu dönemin kapanacağını ümit ediyorum\" dedi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği(TKBB)\'nin 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı. Çırağan Sarayı\'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Şimşek, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve enflasyon üzerine konuşan Mehmet Şimşek, piyasalardaki endişeleri anladıklarını ve bunun küresel arka planını iyi okuduklarını söyledi. Şimşek, \"Enflasyon dinamiklerine baktığınız zaman kur eksenli bir baskı söz konusu. Ama önemli ölçüde reel ekonomiden kopuk, döviz piyasası söz konusudur. Bu endişelerin hızlı bir şekilde Merkez Bankası\'nın atacağı adımlar, hem de seçim sonrası bu zor dönemin geride kalacağı, yeni bir reform hamlesiyle bu dönemin kapanacağını ümit ediyorum. Reel ekonomik faaliyet düzeyinden kopuk, para piyasaları ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin son bulacağına inanıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyonun güçlü bir çabayla, bütüncül bir yaklaşımla tekrar tek haneye indirilmesini mümkün görüyorum\" değerlendirmesinde bulundu. \"BARDAĞIN YARI BOŞ OLDUĞUNA DAİR PİYASANIN YAKLAŞIMI VAR\" Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye\'nin içeride ve dışarıda özellikle de yanı başında yaşanan jeopolitik gerginliklere, FETÖ darbe girişiminin küresel ilişki ağındaki tahribatına rağmen çok güçlü reel ekonomik performans ortaya koyduklarını aktardı. Büyük resme odaklanılmasında fayda olduğunu kaydeden Şimşek, şunları söyledi: \"Türkiye\'nin seçim dönemindeyiz, diye tedbir alınmayacak varsayımı yanlıştır. Hiçbir kurumumuzun özellikle de Merkez Bankası\'nın eli kolu bağlı değildir. Gerekeni geçmişte yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Reel ekonomi çok daha farklı dengelere işaret ediyor. Dengesizlikler önemli ölçüde önümüzdeki dönemde inanıyorum ki iyileşmeye devam edecektir. Turizmde güçlü bir toparlanma var. Petrol fiyatlarının artışı olumsuz gibi görünebilir. Doğru; doğrudan etkisi olumsuz ama dolaylı etkisi olumlu. Bizim firmalarımız petrol ihraç eden ülkelerde çok daha büyük işler yapacaklar, çok daha yüksek gelir elde edecekler. Dolayısıyla bardağın yarı boş olduğuna dair piyasanın yaklaşımı var. Aslında bardak yarı dolu en azından. Yarısından fazlası bile dolu. Türkiye\'nin makro ekonomik temellerine baktığımızda, önümüzdeki dönem vizyon ve kararlılığımıza baktığımız zaman inanıyorum ki piyasalardaki dalgalanmada; 2006\'da bir şeyler yaşanmıştı. 2008 ve 2009 yaşanmıştı. Birçok dönemde bu tür dönemsel bir takım piyasaların endişelerinin zirveye çıktığı dönemler yaşanmıştır. Ama bunların hepsi geçici olmuştur. Türkiye çok güçlü bir şekilde yoluna devam etmiştir.\"

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