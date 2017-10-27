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Spor

(Görüntülü Haber) Mehmet Özdilek, Atiker Konyaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

KONYA,(DHA)-  Atiker Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı

27 Ekim 2017 12:56

KONYA,(DHA)- 
Atiker Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı.
Süper Lig\'de 7 puanla 17\'nci sırada bulunan Atiker Konyaspor, kötü gidişatın ardından geçen hafta oynanan Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. Daha sonra takımın başına teknik direktör Mehmet Özdilek getirildi. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Özdilek, takımla ilk antrenmanını yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana tedavisi devam eden Traore katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kontrolü ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

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