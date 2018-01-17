(Görüntülü Haber) Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Erhan TEKTEN - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand ölümünün 5. yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları, dostları ve meslektaşları katıldı. Birand\'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, \"Memoş\" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Anma katılanlara teşekkür eden Cemre Birand, \"5 yıl oldukça gri geçti. Onun bıraktığı habercilik anlayışı yok oldu. Onlara çok üzülüyorum. Sabahları resmine günaydın diyorum. Gece \'iyi geceler\' diyorum. Onu çok sık anıyoruz. Çünkü çok sık anılacak bir yer bıraktı, hepimizin hayatında\" dedi.