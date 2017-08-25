(Görüntülü Haber) Medusa mozaiği bayramda ziyarete açık

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'da, Kibyra Antik Kenti kazıları sırasında ortaya çıkarılan Medusa mozaiğ Kurban Bayramı\'nda ziyarete açık olacak. Gölhisar İlçesi 2006 yılından bu yana kazı çalışmaları devam eden Kibyra Antik Kenti\'den, 12\'nci sezon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Şükrü Özüdoğru, 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MAKÜ tarafından başlatılan çalışmaların 12 sezondur devam ettiğini söyledi. Bir dönemin daha sonuna geldiklerini ifade eden Yrd.Doç.Dr. Şükrü Özüdoğru, bu süreçte hem kentin tarihi hem arkeoloji dünyası hem de turizm geleceği açısından önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi. Kibyra\'nın geçen yıl UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi\'ne alındığını vurgulayan Yrd.Doç.Dr. Şükrü Özüdoğru, antik kente ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacağı büyük bir ören yeri karşılama merkezi yapımına başlanacağını kaydetti. Kent içinde gezi yolları, aydınlatma ve güvenlik önlemleri olacağına değinen Yrd.Doç.Dr. Özüdoğru, \"Böylece Kibyra yakın gelecekte tıpkı bir Efes gibi ülkemizin kültür turizmi potansiyellerinden birini oluşturacaktır\" dedi. MEDUSA DÜNYADA TEK Kibyra\'da 2009 yılında Odeon yapısını kazdıklarını aktaran Yrd.Doç.Dr. Şükrü Özüdoğru, \"Bu yapıyla alanımız ünlendi. Antik dönemde üzeri çatıyla kapatılmış en büyük yapı Kibyra\'da. Bu yapıyla ilgili başka bir özellikte orkestra zemini renkli mermerlerle yapılmış, Medusa mozaiği döşenmiş. Bu hem bilimsel hem turistik bir değer olarak çok önemli. Sadece ülkemizde değil, dünyada bulunan tek örnek. Kazı çalışmalarımızı alanımızda tamamladık, Medusa\'nın sağlıklı sergilenmesiyle ilgili proje sunduk. Yakın zamanda bu çalışmalar tamamlandığında ziyaretçiler Odeon ve Medusa mozaiği görecek\" dedi. İlk yıllardan buyana Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Burdur Müze Müdürlüğü tarafından ziyaretçi sayısıyla ilgili istatistiki çalışmalar yapıldığını aktaran Yrd.Doç.Dr. Şükrü Özüdoğru, \"İlk yıllarda \'Akdeniz\'in Efesi\' olacak sloganıyla yola çıkmıştık. Kibyra\'da bizi bu süreçte yanıltmadı. İlk yıllara oranla kat ve kat ziyaretçi sayısına ulaşmış durumdayız. Ören yeri projesi bitmediği için biletsiz giriliyor. Günlük ortalama 400 araç giriş yapıyor. Medusa mozaiğini ilk açtığımızda korumaya yönelik olarak kapatmak durumundaydık. Hem yerelden hem yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz tarafından yoğun bir talep vardı. Restorasyon projesine yardımcı olacak çizimler için Medusa\'yı açtık. Umuyorum eylül ayı sonlarına kadar açık kalacak. Ziyaretçiler Medusa mozaiğini yerinde görebilir\" dedi.