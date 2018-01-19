(Görüntülü Haber) Mediterra Capital'den teknoloji sektöründe stratejik yatırım

Enver ALAS -Taner YENER/İSTANBUL,( DHA) Türkiye\'nin önde gelen özel girişim sermaye fonu Mediterra Capital, teknoloji sektöründe beşinci yatırımını, bilişim servis pazarının lider şirketlerinden \'GlassHouse\'u satın alarak yaptı. Mediterra Capital, veri yedekleme, arşivleme, depolama konularında bilişim servis pazarının lider şirketlerinden, aynı zamanda Türkiye\'nin en büyük 1000 şirketiyle iş yapan GlassHouse\'u satın aldı. Yeni yılın ilk günlerinde gerçekleşen bu satın almayı Mediterra Capital\'in ortaklarından Orhan Ayanlar ile GlassHouse\'un Genel Müdürlüğü görevine getirilen Alp Bağrıaçık, DHA\'ya değerlendirdi. Ayanlar, Mediterra Capital olarak en önemli hedeflerinden birinin Türkiye\'de alanında lider orta ölçekteki şirketlere yatırım yaparak, onları büyütmek ve istihdam yaratmak olduğunu söyledi. Ayanlar bu hedef doğrultusunda GlassHouse\'u satın alarak teknoloji sektüründe yatırım yaptıkları şirket sayısının 5\'e yükseldiğini bildirdi. \"ÜÇ ANA SEKTÖRDE 30 YATIRIM YAPTIK, 22 DE ŞİRKET SATIŞI YAPTIK\" Ayanlar, \"300 milyon avro\'luk iki fon işletiyoruz. Bizim amacımız, Türkiye\'de orta ölçekteki şirketlere yatırım yapmak, büyütmek ve istihdam yaratmaktır. 4-5 yıl sonra da bu şirketlerdeki hisselerimizi satmak. Bugüne kadar Mediterra\'da ekip olarak, üç ana sektörde 30 yatırım yaptık, 22 de şirket satışı yaptık. Bu sektörler, tüketiciye yakın olan şirketler, KOBİ ve orta ölçekli şirketlere servis veren şirketler ile bir de yurtdışına satış yapan orta ölçekli şirketlerdir\" dedi. \"STRATEJİMİZ, TÜRKİYE\'DE 50 İLA 250 MİLYON CİROLU ORTA ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERE YATIRIM YAPMAK\" Sektöründe lider olan şirketlere yatırım yaptıklarının kaydeden Orhan Ayanlar, yatırımlarla ilgili şunları söyledi: \"Yatırım yaptığımız şirkete iyi bir yönetim ekibi getirerek, iyi bir vizyon ve strateji kurarak, kısa bir sürede belli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bizim en önemli kriterlerimizden birisi bu yatırım yapacağımız şirketlerde \'katma değerimiz var mı yok mu\' diye tespit etmemiz lazım. Stratejimiz, Türkiye\'de 50 ila 250 milyon cirolu orta ölçekli şirketlere yatırım yapmaktır. GlassHouse\'u iki gün önce satın aldık. Yatırım yaptığımız ana sektörlerden bir tanesi teknolojidir. Mediterra Capital olarak bugüne kadar Türkiye\'nin önde gelen teknoloji şirketlerine yatırım yaptık. Daha önce \'Logo Yazılım\', \'Mobiliz\', \'3pay\', \'Netsis\'e yatırım yapmıştık; 5\'incisi ise GlassHouse oldu. Türkiye\'de teknoloji sektörüne en fazla yatırım yapan şirketiz\" \"GLASSHOUSE ZATEN TÜRKİYE\'DE LİDER BİR ŞİRKET\" Orhan Ayanlar, veri yedekleme sektöründe lider konumda olan GlassHouse ile ilgili en önemli hedeflerinin ciroyu dört, beş kat artırmak olduğunu belirtti. Ayanlar, \"İyi bir ekiple, müşterilerimizin data ile ilgili her türlü isteklerini yerine getirmek istiyoruz. Bu alanda son iki yılda üretilen data insanlık tarihinde itibaren üretilen datadan çok fazla. Dolayısıyla data yoğunluğu ve hassasiyeti çok yüksek. Bu alanda da GlassHouse zaten Türkiye\'de lider bir şirket\" dedi. 2018\'DEKİ YATIRIM HEDEFLERİ Mediterra Capital olarak senede en az 2 ya da 3 şirketi satın alarak yatırım yaptıklarının altını çizen Orhan Ayanlar, \"2018\'in ilk yatırımını GlassHouse\'u satın alarak yaptık. 2018 için GlassHouse dahil 70 ila 100 milyon avro\'luk bir yatırımı gerçekleştirmeyi planlıyoruz\" diye konuştu. GLASSHOUSE\'A YENİ GENEL MÜDÜR Satın almadan sonra GlassHouse\'un Genel Müdürlüğü görevine getirilen Alp Bağrıaçık ise GlassHouse\'un yeni alanlarda ve yeni pazarlardaki büyümesini sağlamak için çalışacaklarını söyledi. Bağrıaçık, \"Bilişim alanında hem dünyada hem de Türkiye\'de bir transformasyon\' (dönüşüm) yaşanıyor. Büyük şirketler, veriyi kullanarak tüketicilere daha iyi servis vermeye çalışıyorlar. Bu dijital dönüşümle beraber bilişim teknolojileri alanında bir transformasyon olduğunu görüyoruz. Türkiye\'de donanım altyapı piyasası yarım milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda bu donanım pazarının servis ayağı var. Orada da 1,4 milyar dolarlık bir pazar oluştu. Bunları toplamı neredeyse 2 milyar dolarlık bir pazarı oluşturuyor\" diye konuştu. YÜZDE 60 PAZAR PAYINA SAHİP GlassHouse\'un veri yedekleme bölümünde faaliyet gösterdiğinin altını çizen Alp Bağrıaçık, \"Türkiye\'nin en büyük bin şirketiyle iş yapıyoruz. Kendi segmentimizde yüzde 60 pazar payımız var\" dedi. \"Mediterra\'nın satın almasıyla biz de bir transformasyondan geçeceğiz\" diyen Bağrıaçık şöyle konuştu: \"Bugüne kadar müşterilerimize veri yedekleme de servis veriyorduk artık yazılım tabanlı \'veri merkezi teknolojileri\' dediğimiz yeni teknolojilerde servis vereceğiz. Bizim için ikinci büyüme alanı yönetilebilen servislerdir. Türkiye\'de donanım pazarının üç katı bir pazar var. Burada da yeteneklerimizi kullanarak maksimum pazar payımızı almaya çalışacağız. GlassHouse\'un içindeki bilgi birikimi, ne Doğu Avrupa\'da ne de Orta Doğu\'da bir eşinin bulunmamaktadır. Yapmak istediğimiz en önemli yatırımlardan bir tanesi de uluslararası pazara açılmak ve elimizdeki bilgi birikimini ihracata çevirmektir. Veri yedekleme alanında GlassHouse, sektörde açık ara önde. Ancak büyümeye, yurtdışına \'know-how\' üretmeye başladığınızda yazılım tabanlı teknolojilere girdiğinizde önünüzü görebilen bir finans yapısına sahip olmak gerekir. Özellikle yönetim ve yatırım alanında yapacaklarınız son derece profesyonel olmalı. Mediterra\'nın bize tüm bu alanlarda \'know-how\' katacak.\" MEDİTERRA CAPİTAL HAKKINDA Yatırımcıları arasında Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Hollanda Yatırım ve Kalkınma Bankası (FMO), International Finance Corporation, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi uluslararası ve yerli kurumlar bulunmakta. Mediterra Capital\'in diğer yatırımları arasında Logo Yazılım, Arzum, Söke Un, Tavuk Dünyası, Uğurlu Balık, Mobiliz, Mikro Ödeme ve ACP Sigorta Brokerliği, Arkel yer alıyor. Mediterra, Tükiye\'deki orta büyüklükte şirket ve KOBİ\'lere yatırım yapan lider girişim sermayesi fonu. GLASSHOUSE HAKKINDA GlassHouse, 2004\'ten beri Türkiye ve EMEA bölgesinde veri yedekleme, arşivleme, depolama konularında nitelikli çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Kamu ve özel sektörün tüm kurum ve kuruluşlarına hitap eden çözüm ve öncü hizmet portföyüyle alanında ilkleri gerçekleştiren GlassHouse, Türkiye\'yi geniş bir coğrafyada profesyonel hizmetler merkezi haline getirme hedefine dönük çalışmalarını sürdürüyor.