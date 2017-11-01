(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir, Hoffenheim maçına hazır

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4\'üncü hafta maçında yarın saat 21.00\'de Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık çalışan İstanbul ekibi, bu bölümde topla çalışma ve koşu çalışması yaptı. Başakşehir ekibinin basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışması yaptığı belirtildi.

Hafif sakatlığı bulunan Emmanuel Adebayor takımdan ayrı düz koşu yaparken, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Manuel da Costa ve Mehmet Batdal sakatlıklarından dolayı idmana katılmadı.