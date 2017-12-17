(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: \'\'Oyun olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık\'\'



\'\'Mehmet Batdal öenmli katkılar vermeye devam edecek\'\'



Antalyaspor Teknik Sorumlusu Cequier: \'\'İkinci golden sonra moralimiz bozuldu ve dağıldık\'\'



\'\'Eto\'o\'nun durumunun ciddi olmamasını ümit ediyoruz\'\'



Mustafa AKIN-Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig\'in 16\'ncı haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor\'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, \'\'Antalyaspor’un kaliteli kadrosu var. Teknik kapasitesi yüksek. Yönetim olarak yaşadıkları süreç var. Oyuna baskılı başlamak istiyorduk. Antalyaspor, kendi birinci bölgesinden çok pas yapan üç takımdan birisi. İlk yarıda 6 tane şut çektiler, biri gol oldu. İkinci yarıda ilk yarıda veremediğimiz tepkileri verdik. Oyun disiplininden kopmadık. Bir gol bizi oyunun içine sokacaktı. Rakibin golden sonra direnci düştü. Top 62 dakika oyunda kaldı. Yüzde 64 topa sahip olduk. Biz 30 tane şut attık, 11 korner kullandık. Duran toplardan iki gol bulduk. Oyun olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Şu an itibariyle lideriz. Bugün itibariyle 28\'inci resmi maçımız. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Antalyaspor’a da başarılar diliyorum\'\' dedi.



\'\'MEHMET BATDAL ÖNEMLİ KATKILAR VERMEYE DEVAM EDECEK\'\'



Avcı, Mehmet Batdal\'ın oyundan çıkarken gördüğü tepki ile ilgili olarak, \'\'Bunlar maçın içinde olabilir. Mehmet Batdal, bu takımın var oluşunda önemli. Geçen sene 17 maçta 17 yaparken takımın santrforuydu. Önemli katkılar vermeye devam edecek\'\' diye konuştu.



Abdullah Avcı, deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu’nun ise kasığında hafif bir sakatlığı olduğunu ifade etti.



ANTALYASPOR TEKNİK SORUMLUSU CEQUİER: \'\'İKİNCİ GOLDEN SONRA MORALİMİZ BOZULDU VE DAĞILDIK\'\'



Antalyaspor Teknik Sorumlusu David Badia Cequier ise \'\'Buraya kazanmaya gelmiştik. Maçın nasıl geçebileceğini biliyorduk. İlk yarıda yapmak istediklerimizi yaptık. İki farklı yarı oldu. Çok büyük bir takım ile karşılaştık. Çok iyi bir taktik sistemleri ve organize olan bir takım. İyi çalışmışlar. İkinci yarı zorlandık. Daha sonra maç koptu. Ligde durumumuzdan dolayı ikinci golden sonra moralimiz düştü ve dağıldık\'\' dedi.



\'\'ETO\'O\'NUN DURUMUNUN CİDDİ OLMAMASINI ÜMİT EDİYORUZ\'\'



Eto’o’yu zorunlu bir değişiklikten sonra mücadeleden çıkarmak zorunda kaldıklarını dile getiren Cequier, \'\'Bu da takımı çok etkiledi. Durumu yarın belli olacak. Ciddi olmamasını ümit ediyoruz\'\' şeklinde konuştu.