(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor maçının ardından 2

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: \'\'Ligin zirvesindeki yerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor\'\' \'\'Puan kayıplarının ne seviyede olacağını görmek için birkaç haftanın daha geçmesini diliyorum\'\' \'\'Aykut hocaya yaptığı analiz için teşekkür ediyorum\'\' \'\'Büyük maç ya da küçük maç yoktur, ortada duran bir 3 puan vardır\'\' \'\'Arda, Türk futbolunun bir markası\'\' Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz: \"Bireysel hatalarla üst üste goller yedik\" \"Kendi yaptığımız hatalar sonrasında ağır bir fatura ile karşı karşıya kaldık\" MUSTAFA AKIN / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor\'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, \'\'Oyunu sert ve baskılı oynayacaktık, özellikle 7-8 opsiyonumuzu sahamızda kullanmak istiyorduk. Bunu başardık. Küçük maç büyük maç yoktur, 3 puan vardır ve oyun gücü vardır. Oyuncularım oyunun başından itibaren rakibi ciddiye alarak bunu sahada hissettirdiler. İlk yarı itibarıyla skoru aldık, 67 dakika top sahada kaldı. Pas konusunda rekor kırdık. Rakipten daha fazla mesafe kat ettik, kaybettiğimiz topları 7-8 saniyede geriye aldık\" dedi. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ AVCI: \'\'LİGİN ZİRVESİNDEKİ YERİMİZ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR\'\' İkinci yarıda skorun ve oyunun verdiği rahatlıklar olduğunu ifade eden Avcı şu ifadeleri kullandı: \'\'İki haftadır gol yemiyoruz. Ligin zirvesindeki yerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Hafta hafta bakıyoruz. Bugün 15 haftaya düştü. Bunun içinde sonuna kadar tepesinde olmak hedeflerden bir tanesi. Oyuncularıma özellikle oyun disiplini ve verdiklerimizi alabilme yönünde teşekkür ediyorum.\'\' \'\'PUAN KAYIPLARININ NE SEVİYEDE OLACAĞINI GÖRMEK İÇİN BİRKAÇ HAFTANIN DAHA GEÇMESİNİ DİLİYORUM\'\' Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe\'nin puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine belirtilmesi üzerine \'\'Sadece Fenerbahçe puan kaybetmedi, Trabzonspor da yarışta olan bir takım, onlar da puan kaybetti. Bu yarışın içinde ligin tepesinde devam ederek yarışı sürdürmek istiyoruz. Puan kayıplarının ne seviyede olacağını görmek için birkaç haftanın daha geçmesini diliyorum\" dedi. \'\'AYKUT HOCAYA YAPTIĞI ANALİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM\'\' Avcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman\'ın \'Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Başakşehir\' açıklaması üzerine, \'\'Aykut Hoca\'nın yaptığı analiz için teşekkür ediyorum. Oyun olarak konuşmuştur büyük ihtimalle. Bence Beşiktaş\'ın, Galatasaray\'ın ve Trabzonspor\'un da yarışta olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için sezonun ilk haftalarında ne konuşuluyordu, şimdi ne konuşuluyor. Rıza hoca takımı iyi yerlere getirdi. Göztepe ve Kayserispor, geçen haftada biraz geriye kaldı diye düşünüyorum\'\' şeklinde konuştu. \'\'BÜYÜK MAÇ YA DA KÜÇÜK MAÇ YOKTUR, ORTADA DURAN BİR 3 PUAN VARDIR\'\' Özellikle ligin alt sıralarındaki takımlarla oynanan mücadelelerin önemine değenen Avcı, \'\'Düşen takımlara geçen sene 6 puan kaybettik. Fenerbahçe maçı ya da Karabükspor maçı yoktur, büyük maç ya da küçük maç yoktur, ortada duran bir 3 puan vardır. Her maça zihinsel olarak doğru hazırlanmamız gerekiyor. Geçen sene ve ilk yarı bizim için deneyim oldu\'\' dedi. \'\'ARDA, TÜRK FUTBOLUNUN BİR MARKASI\'\' Avcı, transfer konusuna ise \'\'Arda\'nın aldığı süreyi her geçen gün uzatıyoruz. Ayrı ekstra çalışmalar da yapıyor. Özel bir oyuncu. Oyuna girdiği anda da farkını belli ediyor. Yarışın içinde kaliteyi yükseltmek çok önemli. Arda, Türk futbolunun bir markası. Çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bajic benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Sadece Hakan Özmert ayrıldı. Transferin bitmesine çok az bir süre kaldı. Transfer talebimiz yok şu anda. Ama transfer bitene kadar gitmek isteyenler olabiliyor. Şu anda transfer gündemimizde yok, kadromuz dolmuş durumda\'\' şeklinde cevap verdi. KARDEMİR KARABÜKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKGÖZ: \"BİREYSEL HATALARLA ÜST ÜSTE GOLLER YEDİK\" Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise \'\'Medipol Başakşehir maçına gelirken çok umutluyduk. Çünkü bizim gibi en alt sırada bulunan bir takımın moral bulması, çıkış yapması, önümüzdeki haftalara umutla bakabilmek için fırsat bir maçtı. Maça başlamamızla beraber maalesef kornerden bedava bir gol yedik. Sonraki süreçte yaptığımız bireysel hatalarla üst üste goller yedik. Takım üçüncü golden sonra tamamen demoralize oldu. İlk yarı 5-0 bittikten sonra söyleyebileceğimiz tek şey kendilerine yakışan oyunu oynamalarıydı\" dedi. \"KENDİ YAPTIĞIMIZ HATALAR SONRASINDA AĞIR BİR FATURA İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK\" Mücadelenin ikinci yarısında gol olmaması ile ilgili olarak Açıkgöz, \"Başakşehir mi fazla zorlamadı, biz mi daha direnç gösterdik her türlü yorumlanabilir. Kendi yaptığımız hatalar sonrasında ağır bir fatura ile karşı karşıya kaldık. İnşallah haftaya Alanya maçında bu hataları yapmazsak puan alabiliriz diye düşünüyorum\" şeklinde konuştu.