(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor maçının ardından

Abdullah Avcı: \"İyi bir aileyiz\" \"Milli takımda alınan kararlara saygılıyım\" Mustafa Reşit Akçay: \"Kendi anlayışımızı sahaya yansıtmak istedik\" Atiker Konyaspor\'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir\'in teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyun içinde 7-8 opsiyon çalıştıklarını belirten Avcı, \"Rakip zaman zaman alan savunmasından adam adama savunmaya geçti. Bununla birlikte oyun içinde 7, 8 opsiyon çalıştık. Özellikle Emre\'ye yapılan baskılarda stoperleri devreye sokmak gibi opsiyonlarımız vardı. Konyaspor takımına topu bıraktığında oynayabilen bir takım. Bu bölümde 10 dakika oyunu kaybettik. Volkan\'ın önemli kurtarışları vardı. İkinci golü attıktan sonra daha çok pozisyon bulabileceğimizi düşündük. Direk oyuna geçince milli maçlar için verilecek ara öncesinde oyun üstünlüğümüzü göstermek bizim için iyi oldu. Avrupa Ligi\'nde Konyaspor\'a başarılar diliyorum. Milli haftada da Teknik Direktör Lucescu\'ya başarılar diliyorum. Aynı zamanda kaptanımız Emre\'nin 3, 4 yıl aradan sonra Milli Takıma gitmesi nedeniyle de mutluyum\" diye konuştu. ABDULLAH AVCI: \"İYİ BİR AİLEYİZ\" Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi\'ndeki grubunu değerlendiren Abdullah Avcı, \"Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi\'nde bizi ayakta tutan ligimizdir. İyi bir aileyiz. İyi ayaklarımız var. Sevilla maçı sonrasında hem fiziksel hem de zihinsel konuşmalar yaptık. Emre gibi Adebayor gibi önemli isimlerimiz var. Bu karşılaşmada Milli Takım öncesinde doğru oyuncularla cevap verdik. Avrupa Ligi\'nde ilk kez grup oynayacağız. Gruba baktığımızda Braga 2 sene önce çeyrek final oynadı. Ludogorets, Şampiyonlar Ligi\'nde grup oynamış bir takım. Hoffenheim da ciddi bir takım. 3. torbadan gelecek en önemli ekiplerden birisi\" dedi. \"MİLLİ TAKIMDA ALINAN KARARLARA SAYGILIYIM\" Mircea Lucescu\'nun açıkladığı aday kadroyla ilgili olarak konuşan tecrübeli teknik adam, \"Bir önceki koltukta oturan birisiydim Milli Takım\'da. Tercih hakları onlarındır. Aynı süreci ben de yaşadım. Ben oradayken başkaları için de bana soruluyordu bu soru. Ben Milli Takım\'da alınan kararlara saygılıyım. Emre, Türk futbolunda hep konuşuldu ve konuşulmaya devam edecek. 5 sene evvel Milli Takıma aldığımda \'Neden aldın\' diye soruluyordu, şimdi \'Neden alınmıyor\' diye soruluyor. Çok özel bir futbolcu. Çok yetenekli oyuncularla çalıştım ama en farklısı Emre\" diyerek basın toplantısını noktaladı. MUSTAFA REŞİT AKÇAY: \"KENDİ ANLAYIŞIMIZI SAHAYA YANSITMAK İSTEDİK\" Medipol Başakşehir\'e 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor\'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, mücadele sonrasında basın mensuplarının karşısına çıktı. Kendi oyun anlayışlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını söyleyen Akçay, Kendi oyunumuzu geliştirmek ve hızlı atak konusunda kendimizi test etmek adına iyi bir maç oldu. Özellikle ikinci bölgede top kayıpları bizi oyun formatı konusunda geride bıraktı. Başladığımız andan itibaren zaman zaman birebir oynamayı gerektiren bir sistemle oynadık. Bu konuyu çalışmamız gerekiyor. Bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Kendi anlayışımızı sahaya yansıtmak istedik, iyi futbol izlettirmek istedik. Zaman zaman beraberlik ya da öne geçme şansları elde ettik ama rakibin klası özellikle ters kademede bizi yakaladı. Rakibi tebrik ediyorum. Oyun formatımızı geliştirmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.