(Görüntülü Haber) Medeniyetler Korosu'na vize engeli (1)

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- ANTAKYA Medeniyetler Korosu, Kasım ayında ABD\'de verecekleri konserler için hazırlanan kafileye vize engeline takıldı. Hoşgörü kenti Hatay\'da 3 semavi din ve 6 mezhebin mensuplarından oluşan, Türkçe, Arapça ve Ermenice, ilahiler seslendiren \'Medeniyetler Korosu\' ABD\'de verecekleri sergi konserler için 47 kişilik kafile ile hazırlık yaptı. Bu kişilerden ABD vizesi olmayan 40 üye için ABD İstanbul Konsolosluğu\'na vize başvurusu yapıldı. Ancak koro üyeleri ABD ile yaşanan vize krizine takıldı. Bunun üzerine koro, 250 kişilik üyesinden ABD vizesi olan 30 kişiyi belirleyip, yeni repertuvarla hazırlıklarına başladı. Gelişmeleri değerlendiren Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat, bundan önce defalarca ABD\'ye konser vermek için gittiklerini herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Özfırat, şöyle dedi: \"ABD Kongresi\'nde, BM Genel Kurulu\'nda, BM Güvenlik Konseyi\'nde ve ABD\'nin birçok şehrinde konserler verdik. Bu yıl da ABD\'nin birkaç eyaletinde konser daveti almış bulunuyorduk. 2 Kasım\'da Boston Güzel Sanatlar Müzesi\'nde, 3 Kasım\'da New York\'ta Kızılderili Müzesi\'nde, 6-7-8 Kasım\'da Washington\'da kongre üyeleri ve diğer üst düzey kesime bir film galasında konser vermek için davet almıştık. Bu davetlerin ardından ABD Konsolosluğunun internet sayfasından randevu talebinde bulunduk. 10 Ekim\'de saat 07.30\'a bize randevu verdiler.\" Vizesi olmayan 40 kişi ile İstanbul\'a gittiklerini belirten Özfırat, vize olayı patlak verince büyükelçiliği aradıklarını, \"Gelelim mi?\" diye sorduklarını ifade ederek, \"Onlar tatilde olduğu için cevap alamadık. Bunun üzerine çağrı merkezi ve yetkililere ulaşmaya çalıştık, fakat bilgisayar ekranında bizim randevumuz gözüküyor ama bize net bir cevap verilmediği için de dün sabahı kalkıp vizemizi almak için randevu yeri olan ABD Konsolosluğu\'na gittik. Oradan bir yetkili karşımıza çıktı ve bize dedi ki, \"Çağrı merkezimizi arayacaksınız, vizeler, randevular süresiz olarak iptal edildi\' dedi. Tabii biz 40 kişi İstanbul\'dan Hatay\'a dönmek zorunda kaldık. Vize alamayınca toplamda üyemiz olan 250 kişi arasında ABD vizesi olan 30 kişi ile yola çıkmaya karar verdik. Asıl ekip vize engeline takılınca yeni duruma göre repertuarlarımızı da değiştirmek zorunda kaldık\" diye konuştu. ABD\'nin geri adım atmasını arzu ettiklerini de belirten Özfırat, şöyle konuştu: HÜKÜMETİMİZİN DURUŞUNU TAKDİRLE KARŞILIYORUZ \"ABD\'de organizeyi yapan kişiler de bu durumdan müzdarip durumda. Çünkü onlar da böyle bir şeyi beklemiyorlardı. Hükümetimizin, devletimizin bu konudaki duruşunu takdirle karşılıyoruz, çünkü ülkemizdeki bir takım şer odaklarının artık temizlenmesini istiyoruz, biraz daha huzura ermek istiyoruz. Bunu da Nobel Barış Ödülü\'ne aday gösterilmiş bir topluluk olarak, gidip ABD\'lilere bunu göstermek istiyoruz. O yüzden ciddi bir mağduriyet olduğunu düşünüyorum, bundan dolayı bunun biran önce düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. 30 kişilik toplulukla buraya gideceğiz ve tabii konserlerimizi gerçekleştireceğiz vizesi olan arkadaşlarla, şu an en büyük çekincemiz buradan biletlerimizi alıp ABD\'ye gidip kapıda bizi almamaları, yani evet vizemiz var, bu defa da bizi içeriye almayacaklar, bu defa bütün organizasyonlar baltalanacak diye düşünüyorum, bu konuda da herhangi bir açıklama yok. Çünkü ABD\'nin vizesi olanlar girer veya giremez diye de bir şey demiyorlar. Gittiğimiz organizasyon büyük bir organizasyon, o yüzden en büyük çekincemiz budur.\"