(Görüntülü Haber) 'Mavi Dalga' projesi için eğitim veriliyor (1)

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde Deniz Ticaret Odası öncülüğünde üç yıl önce başlatılan ‘Mavi Dalga Projesi, kaptanların ve öğrencilerin eğitimi ile sürüyor. \'Su her türlü pisliği götürür\' ve \'Akan su pislik tutmaz\' gibi anlayışlara karşı eğitim vererek mücedele eden uzmanların hedefi, çevresel kirlenmeyi en aza indirmek. Proje kapsamında teknelerdeki evsel atıkları ve yağları toplamak için birer varil koyulacak. Bölgede mevcut denizcilik uygulamalarında iyileştirmeler yapmak, sürdürülebilir deniz turizmi alanında farkındalık oluşturmak, yeni uygulamaları hayata geçirmek, gelişen deniz turizminin yol açtığı çevresel kirlenmeyi en aza indirilebilmek için 2015 yılında başlatılan \'Mavi Dalga\' projesi eğitim çalışmalarıyla sürüyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, Mavi Dalga\'nın uzun soluklu, sürdürülebilir deniz turizm projesi olduğunu belirterek, İngiltere Seyahat Vakfı, D- Marin, Fethiye Belediyesi, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Deniz Ticaret Odası\'nın ortak hareket ettiğini vurguladı. Arıkan, şu bilgileri verdi: \"Bölgemizde en önemli şey, sürdürülebilir deniz turizminin olması. Bu amaçla koylarımızın temizliği, insanımızın misafirlerimize davranışı, yaklaşımı, İngilizce\'yi iyi konuşması gibi birçok konu var. Mavi Dalga Projesi\'nde bu farkındalığı yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Üyelerimizi, kaptanlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz, eğitim veriyoruz. Bölge insanımıza ve çocuklarımıza da küçük yaşlardan itibaren eğitim veriyoruz. Çünkü bazı inanışlar var. \'Su her türlü pisliği götürür\', \'Akan su kir tutmaz\' gibi. Onun için elimize gelen her şeyi suya atıyoruz, onlar da denizde toplanıyor. Bu nedenle eğitimi sadece deniz kıyısındaki insanlarımıza değil kırsal kesimdeki insanlarımıza da veriyoruz. TURMEPA insanımızın ayağına kadar gidiyor.\" ATIKLAR VARİLDE TOPLANACAK İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, teknelerdeki evsel atıkların ve yağların toplanması için birer varil koyup yağları toplayacaklarını, deniz turizminin oluşturduğu çevresel tehditler ile ilgili bilinç ve farkındalığı arttırmayı, sektörde sürdürülebilir uygulamalar geliştirerek, temiz ve daha çekici bir turizm ürünü oluşturmayı hedeflediklerini anlattı. Fethiye, Göcek ve çevresinin koyları ve marina ağı ile çeşitli türlerde tekne kullanıcıları tarafından kullanımı giderek artan bir bölge olduğuna dikkat çeken Arıkan, deniz turizminin 10- 20 yıl içerisinde büyük bir büyüme göstereceğini tahmin ettiklerini anlattı. Bağlama yeri ihtiyacının, Fethiye ve Göcek\'in de dahil olduğu Muğla bölgesinde yakın gelecekte ikiye katlanacağını öngördüklerini dile getiren Arıkan, şöyle konuştu: \"Tekne işletmecilerinde ve tekne personelinde farkındalık eksikliği var. Gayri resmi yapılan incelemeler doğrultusunda bölgede mevcut denizcilik uygulamalarında iyileştirmeler yapılabileceği, sürdürülebilir deniz turizmi alanında farkındalık oluşturabilecek çeşitli yeni uygulamaların hayata geçirilebileceği tespit edildi. Eyleme geçirilmesi durumunda, gelişen deniz turizminin yol açtığı çevresel kirlenmenin en aza indirilebileceği ümit ediliyor. Bu çalışmaların yapılması için de hazırladığımız projelerimizi Avrupa Birliği fonlarından destek alarak hayata geçirebilmeyi umut ediyoruz.\" KAPTANLAR EĞİTİLECEK D- Marin Göcek Marina Müdürü Onur Ugan, kurumsal olarak hep bu tür proje ve etkinliklerin içinde yer aldıklarını, temiz bir deniz, temiz bir çevre olmazsa deniz turizminin de olamayacağını, denizi kullanan herkesin daha bilinçli olması gerektiğini söyledi. Deniz Temiz Derneği Fethiye Şubesi\'nden Ersin Özer, \"Bu ortaklıkta hem kurumsal hem de bireysel olarak yer almaktan gurur duyuyorum, sürdürülebilir bir deniz turizmi için temiz bir çevreye, temiz bir denize ihtiyaç duyulduğu aşikar, bir TURMEPA olarak Mavi Dalga Projesi\'nin her aşamasında yer almaktayız. Önümüzdeki günlerde kaptanlarımıza eğitim vereceğiz, okullarımızda eğitim çalışmaları yapacağız\" dedi.