T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) MATSO seçimlerini Ahmet Boztaş kazandı

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA)MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MATSO) organ seçimlerinde mevcut Başkan Ahmet Boztaş'ın listesi, katıldığı 15 komitenin tamamını kazandı

02 Nisan 2018 13:50

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA)MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (MATSO) organ seçimlerinde mevcut Başkan Ahmet Boztaş\'ın listesi, katıldığı 15 komitenin tamamını kazandı. Seçimde 2 komitede bağımsız tek liste yer aldı. MATSO meclis ve meslek gruplarının komite seçimleri Çağlayan Ortaokulu\'nda gerçekleşti. Ahmet Boztaş başkanlığındaki mavi liste 17 meslek grubunun 15\'ini kazanarak seçimin galibi oldu. Boztaş\'ın rakibi İbrahim Şenli, kendisinin aday olduğu tekstil grubu dahil hiçbir grupta seçim kazanamadı. Başkan Ahmet Boztaş mavi listesiyle 40 meclis üyesi kazanırken, seçimde Sağlık Kurumları- Güzellik Salonları SPA Merkezleri ve Konaklama Tesisleri Turizm İşletmeleri gruplarında ise 4 bağımsız aday sandıktan meclis üyesi olarak seçildi. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından konuşma yapan Ahmet Boztaş, Bütün üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Destek verenlere de vermeyenlere de. Ama sevincimi de şöyle paylaşmak istiyorum. 17 gurubumuz vardı, biz mavi liste olarak 15 grupta aday çıkarmıştık. 15-0 olarak sonuçlandı. Tabii ki bu sonuçlar kesin olmamakla birlikte. Sonuçlar askıya çıkacak, itiraz süresi var. Sonra kesinleşecek. İki grupta aday çıkarmamıştık beyaz liste çıkmıştı, tarafsız kalmışlardı. Onu biz baştan söylemiştik 9 ve 16\'ncı grup olarak. Diğer grupların hepsi mavi liste oldu. Artık seçim süreci geride kaldı. Bundan sonra 5 yıldızlı hizmete devam edeceğiz dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKAN MANAVGAT DHAMANAVGAT TicaretSanayi Odası MATSOBaşkan Ahmet BoztaşSeçimdeMATSOOrtaokuluAhmet BoztaşBoztaşSağlık Kurumları Güzellik Salonları SPA MerkezleriKonaklama Tesisleri TurizmSeçimAhmet Boztaş Bütün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24