(Görüntülü Haber) Matematik öğretmeni kazada ağır yaralandı

dı Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Narlıdere İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil aydınlatma direğini devirerek takla attı. Kazada matematik öğretmeni 27 yaşındaki Engin Abdullah Özdemir, ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Güneybatı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi önünde meydana geldi. Narlıdere\'den Güzelbahçe yönüne giden Matematik öğretmeni Engin Abdullah Özdemir yönetimindeki 35 ZU 314 plakalı otomobilin virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan otomobil kaldırıma çıkıp aydınlatma direğini devirdikten sonra ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Özdemir ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale ardından Özdemir\'i, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdıı. Burada tedaviye alınan Özdemir\'in hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.