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(Görüntülü Haber) Maslak'ta üniversite öğrencisi kıza cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) SARIYER Maslak'ta Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Fatih Y

01 Kasım 2017 15:31

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) SARIYER Maslak\'ta Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Fatih Y., Adana Otogarı\'nda yakalanarak gözaltına alındı. Maslak İTÜ Ayazağa metro çıkışında Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi E.A (22)\'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Fatih Y.(27) Adana Otogarında yapılan operasyonla gözaltına alındı. Mağdur E.A verdiği ifadede \"26 Ağustos\'ta İTÜ Metro çıkışından çıkarak ilerliyordum. Beş dakika sonra karanlık yolda bir kişi, \'Sessiz ol öldürürüm seni\' diyerek cinsel saldırıda bulundu.Telefonumu ve cüzdanımı alarak kaçtı\" dedi. E.A\'nın verdiği bilgiler doğrultusunda şüpheliyi aramaya başlayan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri Fatih Y. \'nin İstanbul\'dan otobüsle Şanlıurfa\'ya gittiğini tespit etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri de Adana Otogarına giderek şüpheliyi yakalamak için önlem aldı. Otobüs, dün gece 03.10\'da Adana\'ya gelince ekipler Fatih Y.\'yi gözaltına aldı.Şüpheli İstanbul\'a getiriliyor. Şüpheli Fatih Y\'nin cinsel saldırı, gasp ve kapkaçtan kaydının olduğu öğrenildi.

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