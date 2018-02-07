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(Görüntülü Haber) Maskeli banka soyguncusu yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kayseri'de özel bir bankada veznedarı kuru sıkı tabancayla tehdit edip, 68 bin TL'yi alarak kaçan Ertuğrul K

07 Şubat 2018 20:13

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Kayseri\'de özel bir bankada veznedarı kuru sıkı tabancayla tehdit edip, 68 bin TL\'yi alarak kaçan Ertuğrul K. (34), Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Zanlının banka soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Özel bir bankanın şubesine giren kar maskeli ve kapşonlu bir kişi, elindeki kuru sıkı tabancayla güvenlik görevlisinin tabancasını aldıktan sonra veznedarı tehdit ederek 68 bin lira parayı alıp, elindeki çantaya doldurdu. Soyguncu, geldiği beyaz renkli otomobile binip, kaçtı. Banka görevlilerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olaya karışan araca benzerlik gösteren yaklaşık 200 araç belirlenerek araştırmalara başlanırken, çalışmalar neticesinde soygunu gerçekleştirenin güvenlik uzmanı Ertuğrul K. olduğu anlaşıldı. Ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Ertuğrul K.\'yi üzerinde bulunan elbiseler ve bankadan yağma ettiği 60 bin lirayla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının borçları nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerden sonra adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili ayrıca banka soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde zanlının ilk olarak bankaya girdiği ve güvenlik görevlisinin tabancasını aldıktan sonra vezneye doğru ilerlediği görüldü. Veznedara elinde getirdiği çantayı veren zanlı, 68 bin lira parayı aldıktan sonra kaçma görüntüsü güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

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