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Spor

(Görüntülü Haber) Masa tenisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor çeyrek finale çıktı

Gürkan DURALBURSA,(DHA) GEÇEN sezon ETTU Kupası?nı müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubu son maçında konuk ettiği İspanya?nın UCAM Cartegena takımını 3-1 mağlup ederek grubun

02 Aralık 2017 23:38

Gürkan DURALBURSA,(DHA)
GEÇEN sezon ETTU Kupası?nı müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubu son maçında konuk ettiği İspanya?nın UCAM Cartegena takımını 3-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Masa Tenisi Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk eşleşmesinde yeşil-beyazlıların Hong Kong?lu sporcusu Lee Ho Ching rakibi Matilda Ekholm karşısında setlerde 11-511-2 ile 2-0 öne geçmesine rağmen kalan setlerde rakibine 6-119-11 ve 8-11 mağlup oldu ve ilk eşleşmede yeşil-beyazlılar 1-0 geriye düştü.
İkinci ve üçüncü eşleşmelerde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü önce Yana Noskova rakibi Zhipei Wang?ı 11-811-611-8 ile 3-0 geçerek skoru 1-1?e getirirken ardından takım kaptanı Melek Hu rakibi Sara Ramirez?i 11-911-711-5 ile 3-0 net skorla geçerek takımını 2-1 öne geçirdi.
Maçın son eşleşmesinde yeşil-beyazlılarda Lee Ho Ching rakibi Zhipei Wang?ı 12-1011-49-119-1114-12 ile 3-2 geçmeyi başarırken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Bursa ekibinin çeyrek finaldeki rakibi  ETTU?nun yapacağı kura çekiminin ardından belli olacak.

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