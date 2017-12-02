(Görüntülü Haber) Masa tenisinde Bursa Büyükşehir Belediyespor çeyrek finale çıktı

Gürkan DURALBURSA,(DHA)

GEÇEN sezon ETTU Kupası?nı müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubu son maçında konuk ettiği İspanya?nın UCAM Cartegena takımını 3-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Masa Tenisi Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk eşleşmesinde yeşil-beyazlıların Hong Kong?lu sporcusu Lee Ho Ching rakibi Matilda Ekholm karşısında setlerde 11-511-2 ile 2-0 öne geçmesine rağmen kalan setlerde rakibine 6-119-11 ve 8-11 mağlup oldu ve ilk eşleşmede yeşil-beyazlılar 1-0 geriye düştü.

İkinci ve üçüncü eşleşmelerde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü önce Yana Noskova rakibi Zhipei Wang?ı 11-811-611-8 ile 3-0 geçerek skoru 1-1?e getirirken ardından takım kaptanı Melek Hu rakibi Sara Ramirez?i 11-911-711-5 ile 3-0 net skorla geçerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın son eşleşmesinde yeşil-beyazlılarda Lee Ho Ching rakibi Zhipei Wang?ı 12-1011-49-119-1114-12 ile 3-2 geçmeyi başarırken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Bursa ekibinin çeyrek finaldeki rakibi ETTU?nun yapacağı kura çekiminin ardından belli olacak.