(Görüntülü Haber) Marmaris'ten Ovacık'ın kampanyasına destek

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yönetimi, Tunceli\'nin Ovacık Belediyesi\'nin kız çocuklarını okutmak ve yoksullara yardım için ürettiği gıda ürünlerinden satın alınmasına destek oldu. Ovacık İlçesi\'nden kargoyla Marmaris\'e gönderilen 350 kilo gıda, Marmaris\'te sipariş veren ailelere teslim edildi. Tunceli\'nin Ovacık Belediye Başkanı Komünist Partili Fatih Maçaoğlu, hazineden kiraladığı 600 dönüm üzerine yoksullara dağıtmak ve okuyan öğrencilere destek olmak için halkla beraber nohut, patates, kuru fasulye ekti. Ekilen ürünlerin ise hasadı yapıldı. Marmaris Pir Sultan Abdal Derneği yönetimi, Başkan Maçaoğlu ile irtibata geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda Marmaris\'te destek kampanyası başlatıldı. Yapılan duyurularla Marmaris\'te birçok vatandaş ürünlerden almak için ön sipariş verdi. Bir hafta içinde 200 kilo nohut, 100 kilo kuru fasulye ve 50 kilo bal siparişi alındı. Toplam 350 kilo gıda, kargoyla ilçeye getirildi. Gelen gıda ürünleri, sipariş veren vatandaşlara teslim edildi. Türkiye\'de yaklaşık 300 Alevi derneği yönetiminin belediye başkanına destek olmak için seferber olduğunu söyleyen Marmaris Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Kasım Çağlı, \"Ovacık Belediye Başkanı Maçaoğlu\'nun okuyan öğrencilere ve yoksul vatandaşlarımıza destek olmak için yaptığı çalışmayı öğrendik. Ticari olmayan bu özveriyi medyadan gördüğümüzde bizler de Ovacık Belediye Başkanı ile görüşerek destek kampanyası başlatacağımızı bildirdik. Derneğimiz üyelerine ve çevremizdeki dostlarımıza durumu anlattık. Yoğun bir taleple karşılaştık. Kasım ayı içi aldığımız siparişlere zor yetiştik. Yaklaşık 350 kilo gıda siparişi alındı. Bu siparişler kargo ile bizlere ulaştı. Böyle anlamlı bir projeye destek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ovacık Belediye Başkanı Maçaoğlu\'na görevinde başarılar dileriz\" dedi.