(Görüntülü Haber) Marmaris'teki gençten tehlikeli şov

Mustafa SARIİPEK/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki Atatürk Caddesi\'nde bulunan Eşref Girginç Parkı\'ndaki süs havuzu ile peyzaj duvarı bir gencin tehlikeli gösterisine sahne oldu. Beton zemin üzerinde bir duvardan diğerine atlayan genç, perende ve ters taklalarla yürekleri ağızlara getirdi. Marmaris\'te kimlikleri öğrenilemeyen, ancak kılık ve kıyafetlerinden tatilci oldukları anlaşılan iki genç, Eşref Girginç Parkı\'ndaki süs havuzu etrafında DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Çevreden geçenlerin azalmasını fırsat bilen gençlerden biri, bir anda havada 3-4 metre yüksekliğe atlayarak karşı tarafta, insanların dinlenmek için oturdukları peyzaj duvarına sıçradı. Duvara ayaklarını basar basmaz bu kez ters perende ile geri atlayan genç, döndüğü havuz duvarından yeni bir perende ile yere atladı. Her tarafın beton ve mermer olmasına rağmen gösteri yapan genç, son bir kez daha duvardan ters takla atarak yere indi. Gençler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi cep telefonuyla çektikleri görüntüleri izleyip gözden kayboldu.