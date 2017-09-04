(Görüntülü Haber) Marmaris'teki caretta caretta tatilcilerle yüzdü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki Kadırga Koyu\'nda tekne turlarıyla gezip denize girenler caretta caretta ile birlikte yüzerek sevimli kaplumbağayı yakından sevdi. Bodrum\'da caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yüzenlre saldırması tedirginlik yaratırken Marmaris\'te bugün tam tersi bir durum yaşandı. Günübirlik gezi teknesi ile koyları gezenler, körfez girişinde Kadırga Burnu\'ndaki koyda denize girdi. Yüzenlerin yanına dipten caretta caretta geldi. Bir an çekinen tatilciler bir süre sonra caretta caretta ile birlikte yüzerek elleriyle sevdi. Caretta caretta, daha sonra dibe dalarak gözden kayboldu. Bu anları cep telefonuyla çekenler sosyal medyada görüntü paylaşarak, \'Yılın haberi. Bu kadar tacize rağmen caretta caretta ısırmadı\' yorumu yaptı. Tekne gezisinde bulunan emlak danışmanı Burcu Turgut, \"Marmaris körfez girişinde Kadırga Burnu\'ndaki alanda denize girildi. Birden dipten bir caretta caretta ortaya çıktı. İlk başta tedirginlik yaşansa da sonra yüzenler beraber yüzerek elleriyle sevdi ve yanından ayrılmadı. Kaplumbağa kimseyi ısırmadı ve bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu\" dedi.