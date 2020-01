(Görüntülü Haber) Marmaris'te turizmcilerin yüzü Ortadoğulu turistle güldü

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde her hafta 2 bin 500 Ortadoğulu turistin gelmesi, esnaf ve turizmcinin yüzünü güldürdü. Turizmciler, ekim ayı sonuna kadar Ordadoğu ülkelerinden 45 bin turistin gelmesinin beklendiği söyledi. Temmuz başından bugüne kadar Marmaris\'e Lübnan, İran, Tel Aviv, Beyrut, Katar ve Ürdün\'den gelen Ortadoğulu zengin turistler, esnaf ile turizmcinin yüzünü güldürdü. Gündüz otel havuzu, günübirlik teknelerle koy gezisi ve çeşitli kültür turlarına katılan turistler, akşam ise Kapalı Çarşı içinde bulunan giyim, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünleri satan mağazalarda alışveriş yapıyor. Kimi Arap turistler, otellerin gözlerden uzak plajlarında, bazıları halk plajlarında denize giriyor. Sürekli cip ve at safarilerine katılan Ortadoğulu turistler, kent merkeziyle kırsalındaki turistik mahallelerdeki tarihi yerleri sıklıkla ziyaret ediyor. Ortadoğulu zengin turistleri getiren acentelerle anlaşma sağlayan restoran, günübirlik gezi tekneleri ve birçok alışveriş mağazası ise Arapça bilen personel çalıştırarak hizmet sunuyor. Ortadoğulu turistler en çok, Türk yemeklerini tercih ediyor. \"HER HAFTA 2 BİN 500 ORTADOĞULU TURİST GELİYOR\" Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, \"Marmaris ve çevresinde geçmiş yıllara göre Ortadoğulu turistlerde yüzde 30 artış var. İranlı turistler Marmaris\'e gelmeye başlamıştı. Fakat çift havalimanı kullanarak geliyorlar. İzmir, Bodrum ve Çardak\'tan kentimize geliyorlar. Marmaris\'e her hafta ortalama 2 bin ile 2 bin 500 Ortadoğulu turist uçakla geliyor. Şu anda her hafta Tel Aviv\'den 5, Ürdün 7 ve Lübnan\'dan 8 uçak turist Marmaris\'e geliyor. Bu yıl, Avrupalı turist kaybımız yüzde 40 civarında idi. Bu açığı Rusya, Ukrayna ve Ortadoğulu turist ile kapattık. Ekim sonuna kadar ilçemize 35-45 bin civarında İranlı, İsrailli, Lübnanlı ve Ürdünlü turist bekliyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla zengin Ortadoğulu turist sayesinde esnafımızın yüzü bir nebze olsun gülüyor\" dedi. Bir tur acentesinin Arapça bilen satış temsilcisi Harun Meyda, \"Arap turistler bu yıl Marmaris esnafının yüzünü güldürdü. Yerli ile Arap turistlerin zamanında gelmeleri için gerekli özenli göstermiş olsaydık, bu yıl çektiğimiz ekonomik sorunları yaşamazdık. Marmaris\'e gelen 18 yaş ve üstü Ortadoğulu bir turistin ortalama harcadığı para 2 bin dolar. Cip, at safari ve birçok kültürel aktivitelere katılıyorlar. Bir Türk vatandaşı olarak Araplara teşekkür ediyor ve daha sık gelmeleri için yetkililerin özen göstermesini istiyorum\" dedi. Günübirlik gezi tekneleri ve Berk Turizm Şirketi sahibi Ali Berk, \"Haftada iki defa gündüz ve akşam bin Ortadoğulu turisti günübirlik gezi teknelerimizle cennet koylarımızı gezdiriyoruz. Son iki yıldır Avrupalı turistte düşüş söz konusu. Bu açığı Arap turistlerle kapattık. Temmuz, Ağustos ve Eylül 20 tarihine kadar Ortadoğulu turistler sayesinde ekonomik olarak rahatlayacağız\" dedi.