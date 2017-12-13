(Görüntülü Haber) Marmaris'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te tarihi eser kaçakçılığından 2 kişi gözaltına alındı. Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Dün, ilçe girişinde yapılan yol denetiminde durdurulan bir otomobildeki gizli bölmelere saklanmış, Roma Dönemi\'ne ait 76 adet bronz sikke, 1 çivi obje ve 1 bilezik ele geçirildi. Araçta bulunan S.T. (52) ve H.Ö. (29) tarihi eserlerle birlikte KOM Grup Amirliğine getirildi. Şüpheliler, işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eserler ise Marmaris Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Roma Dönemi\'ne ait bronz sikkelerin Türkiye\'de koleksiyoncular tarafından rağbet gördüğü tanesinin 300 dolara satıldığı öğrenildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin değerinin yaklaşık 50 bin dolar olduğu kaydedildi.