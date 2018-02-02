(Görüntülü Haber) Marmaris'te şehit yakını ve gazi polislere madalya

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki 1 şehit ailesi ve gazi 5 polise, \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verildi. Şehit Polis Memuru Çetin Şahan\'ın anısına hazırlanan beratı, oğlu, kızı ve eşi gözyaşları içinde teslim alırken, salondakiler duygulu anlar yaşadı. Marmaris\'teki 1 şehit yakını ve 5 gazi polise \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verilmesi için bir otelde tören düzenlendi. Muğla il ve Marmaris ilçe protokolünün katıldığı törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan 15 Temmuz darbe girişimi görüntüleri izlendi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı okundu. Ardından, \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' alanların öz geçmişleriyle ilgili sunum yapıldı. Törende konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, \"Şehit yakınlarımıza ailelerimize ve gazilerimize devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarıyla ebediyete intikal eden gazilerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile birlikte sağlık, afiyet, huzur dolu uzun bir ömür diliyorum\" dedi. Vali Civelek, 15 Temmuz gecesi darbeci askerler ile çıkan çatışmada yaralanarak \'Gazi\' unvanını alan Komiser Yardımcısı Turgay Atılır ve polis memurları Ömer Köse, Mehmet Özmen, Serdar Dolu, Ali Uslu\'ya \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çatışmada yaralanarak gazi olan ve 19 Temmuz 2016\'da, otomobilini gasp etmek isteyen Gürcü çetesi tarafından Marmaris\'te şehit edilen polis memuru Çetin Şahan\'ın eşi Elif, kızı Emine Göksu ve oğlu Berat Göktuğ Şahan\'a da \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' Vali Civelek tarafından verildi. Aile beratı gözyaşları içinde alırken, salondakiler duygulu anlar yaşadı. Törende yemeğin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.