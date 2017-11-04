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(Görüntülü Haber) Marmaris'te 'pastırma yazı' keyfi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine, turistler sahilde güneşlenip denize girerek kasım ayında yaz havasının tadını çıkardı

04 Kasım 2017 14:37

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine, turistler sahilde güneşlenip denize girerek kasım ayında yaz havasının tadını çıkardı.

Marmaris\'te yağmurlu ve soğuk hava, yerini güneşli ve sıcak bir güne bıraktı. \'Pastırma yazı\' olarak adlandırılan sıcak hava, yerli ve yabancı tüm Marmarisliler\'i sevindirdi. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kent merkezi ve plajlar, güneşlenen ve denize girenlerle doldu. Kimi turistler jet-ski ve muz ile heyecan yaşarken bazıları şezlonglarına uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Bazı turistler otellerin iskelelerinde uzandıkları şezlonglarında üstsüz güneşlendi. Atatürk Caddesi\'ndeki halk plajında olta balıkçıları güneşli havanın tadını çıkardı. Yat Limanı\'ndaki restoranlarda deniz manzarası eşliğinde yemek yiyen ailelerin çocukları ise mesire alanları ve oyun parklarına akın etti. Turistler ve yörede bulunanlar sahil yürüyüş yolunda selfie yaparak güzel havayı görüntüledi. \'Pastırma yazı\' yaşadıklarını söyleyen Melahat Demirci, \"Birçok şehirde soğuk hava hakim olurken Marmaris\'te cennetten çıkma bir hava var. Güneşli havayı görünce sahile geldim. Kasım ayında sıcak havanın tadını çıkartıyorum\" dedi.
 

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