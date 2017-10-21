(Görüntülü Haber) Marmaris'te maytap ormanı yangın çıkardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, çocukların attığı öne sürülen maytap, orman yangınına neden oldu. İtfaiyenin ve ilçe sakinlerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İçmeler Mahallesi Turunç yolu üzerindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 14.50 sıralarında çocuklar tarafından atıldığı sanılan maytap yangın çıkardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevre güvenliği aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su sıkarak alevlere müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışma sonucu büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri, 200 metrekare alanın yandığı ve üç kızılçam ağacının zarar gördüğünü bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri de inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları, \"Çocuklar burada oyun oynuyordu. Yüksek sesleri duyunca bakmaya geldiğimizde dumanların yükseldiğini gördük. İtfaiye ve polisi arayıp, kendi imkanlarımızla müdahale etmeye çalıştık\" dedi.