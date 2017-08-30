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(Görüntülü Haber) MARMARİS'TE KURBANLIKLARA İLGİ AZ

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde kurulan kurban pazarında satıcılar azalırken kurbanlıklara bakanların da sınırlı sayıda olması dikkat çekti

30 Ağustos 2017 18:33

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde kurulan kurban pazarında satıcılar azalırken kurbanlıklara bakanların da sınırlı sayıda olması dikkat çekti. Marmaris İlçesi\'nin 8 kilometre çıkışında bulunan Günnücek Mevkiisi\'nde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Araç Parkı\'na kurulan hayvan pazarında bu yıl 13 satıcı yer aldı. Geçen yıl Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinden gelen 30 kurban satıcısının bulunduğu pazarda bu yıl Van, Konya ve Afyonkarahisar\'dan gelen 12 satıcı küçükbaş, biri de büyükbaş hayvan satmak için beklemeye başladı. Küçükbaş kurbanlıklar 1100 ila 1700 lira arasında fiyatla satılırken, büyükbaş hayvanlara ise 4 bin 500 ile 8 bin 500 lira arasında isteniyor. Koyun fiyatlarının yüksek olması nedeniyle pazarda keçilere de rağbet oldu. 35-45 kilogram arasındaki keçiler 750 ile 1000 lira arasında alıcı buldu. Van\'dan 80 koyun ile Marmaris Hayvan Pazarı\'na gelen besici Mehmet Meydan, \"Her geçen yıl hayvan pazarlarına talep düşüyor. Bir hafta önceden kurbanlık satışları başlar ve arife gününe kalmadan hayvanlar biterdi. Bu yıl fazla talep yok\" dedi. Afyonkarahisarlı besici Ahmet Niyazi ise, \"İnsanların alım gücü düştü. Bazıları da çeşitli kurumlara bağış yaparak tatile çıkıyorlar\" dedi.

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