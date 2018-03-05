(Görüntülü Haber) Marmaris'te kadın dayanışması kermesi

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA\'da Marmaris Kent Konseyi Kadınlar Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için \'dayanışma\' adlı kermes düzenledi. 25 sivil toplum kuruluşu ve 2 siyasi parti üyesi kadınların açtıkları stantlarda, satış yapıldı. Marmaris Belediye Kent Konseyi Kadınlar Meclisi, bugün kent merkezinde bulunan kapalı pazaryerinde \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' kapsamında kermes düzenledi. 25 sivil toplum kuruluşu ve 2 siyasi partinin kadın üyeleri, açtıkları stantlarda 2\'nci el giyim eşyası, evlerinde yaptıkları hediyelik eşya, organik gıdaların satışını gerçekleştirdi. 10 - 200 lira arasında çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı kermese, yerleşik yaşayan yabancılar yoğun ilgi gösterdi. Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şenay Kılın, Gelen talep üzerine Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kermes düzenledik. Çeşitli sivil toplum kuruluşu ve iki siyasi partimiz stant açarak el emeği göz nuru ürünlerinin satışını gerçekleştirdi dedi. Yarın akşam sona erecek kermesten elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi kadınlara aktarılacak.