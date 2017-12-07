(Görüntülü Haber) Marmaris'te günübirlik kiraya verilen evlere denetim

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te günübirlik kiraya verilen evler, polis tarafından denetledi. Bildirim yapmayan bir ev sahibine, 10 bin 383 TL ceza kesildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi Terör, Asayiş ve Güvenlik Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, ilçe genelinde bulunan, günübirlik kiraya verilen evlerde denetim yaptı. Günübirlik kiraya verilen ve bu zamana kadar 25 kişi tarafından kiralanan evlerde yapılan incelemelerde, suç unsuruna rastlanmadı. Bir ev sahibine, bildirim yapmadığı gerekçesiyle 10 bin 383 TL ceza kesildi. Günübirlik evlerde kaldığı tespit edilen 423 kişinin ise sicil taraması yapıldı.