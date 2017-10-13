(Görüntülü Haber) Marmaris'te çam balı şenliği yapıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Marmaris Ticaret Odası tarafından kentte bu yıl ilk kez çam balı şenliği düzenlendi.



Çam balı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı kırsal Osmaniye Mahallesi\'nde, bugün saat 15.00\'te, Çam Balı Şenliği düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri ve Alternatif Uygulama Daire Başkanı Zafer Kalaycı, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Dünya Arıcılık Birliği Apiterapi Komisyonu Başkanı Dr. Christina Mataescu, Ukrayna Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Tetyana Vasylivska, Türkiye Arıterapi Birliği Üyesi Trakya Üniversitesi Öğretim Üyeliği\'nden emekli Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, Ukrayna, Rusya, Litvanya ve Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinden arıterapi uzmanları etkinliğe katıldı. Marmaris ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşayan yaklaşık 500 yabancı uyruklu da şenliğe katılım gösterdi.



Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının açtıkları stantlarda, arıcılık ve arı ürünlerinin tanıtımı, yöreye özgü doğal yiyeceklerin satışı yapıldı. Söyleşi ve atölye çalışmalarıyla bilgilendirmeler; arı temalı çocuk eğlenceleri, halk oyunları, müzik dinletileri sunuldu.



Şenlikte konuşan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, \"İlk defa yaptığımız organizasyonun amacını, çam balını markalaştırmak için atılan adım olarak görmekteyim. Ülkemizde şehirlere göre arıcılık potansiyeli araştırıldığında, Marmaris çam balı üretiminde birinci sıradadır. Bu önemli ürünü tanıtabilmek ve turizme katkı koymak için ilk defa Çam Balı Şenliği organize ettik. Ayrıca üreticimizin zarar etmemesi için bal alımı da yapmaktayız. Arı tedavisi ile ilgili proje aşamasındaki çalışmalarımız devam etmektedir\" dedi.



Katılan protokole arı ve arı ürünleri sunumunun yapılmasıyla şenlik sona erdi.



Yarın bir otelde Avrupa\'nın birçok ülkesinden ve ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen bal ve arıterapi uzmanları ile \'Arı ile alternatif tıp\' konulu sempozyum düzenlenecek.