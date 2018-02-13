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(Görüntülü Haber) Marmaris'te Afrin şehitleri için lokma ikramı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için lokma döktürdü

13 Şubat 2018 19:05

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris Belediyesi, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerler için lokma döktürdü. Marmaris Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı\' Harekatı\'nda şehit düşen askerler için lokma döktürdü, camide dualar okuttu. Bugün kent merkezinde bulunan Türkmenistan Parkı\'nda yapılan lokma hayrına, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, İlçe Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Marmaris Türk Chopper Kulübü üyeleri, motosikletlerine astıkları Türk bayraklarıyla şehir turu atarak hayra katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayırda, 3 bin kişiye denk gelen 95 kilo lokma, su ve meşrubat dağıtıldı. Ülkenin kuruluşundan bu yana iç ve dış tehditlerle mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Acar, \"Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele için Zeytin Dalı adlı operasyonlarını devam ettiriyor. Bu mücadeleyi hep birlikte tanık oluyoruz. Bu mücadelede, ne yazık ki şehitler veriyoruz. Şanlı ordumuzun verdiği bu mücadelede, Türk ulusunun tüm fertleri tek yürektir, beraberdir. 11 şehidimiz için bugün burada ruhlarına hediye olsun ve rahmet dileme adına lokma dağıtımı gerçekleştirdik. Şehitlere Allah\'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim. Tüm gazilerimize şifa dileklerimi iletiyorum\" dedi. Kaymakam Celalettin Yüksel ise \"Marmaris halkı tüm fertleriyle birlikte Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerle tek yürektir. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifa ve yakınlarına sabır dilerim\" dedi.

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