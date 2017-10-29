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(Görüntülü Haber) Marmaris'te 40 kaçak yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 40 kaçak, kaldıkları apart otelde yakalandı

29 Ekim 2017 03:06

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye hazırlanan 40 kaçak, kaldıkları apart otelde yakalandı. Organizatör olduğu düşünülen Suriye uyruklu bir kişi ile otel işletmecisi de gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir grup kaçağın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine hareke geçti. Suriye uyruklu bir kişiyi takibe alan ekipler, saat 20.00 sıralarında Armutalan Mahallesi\'ndeki bir apart otele operasyon düzenledi. Operasyonda, Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçme hazırlığında oldukları tespit edilen Suriye, Lübnan ve Filistin uyruklu 40 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu düşünülen Suriyeli ile otel işletmecisi de gözaltına alındı. Kaçakları kaçırmada kullanılacağı tahmin edilen 2 şişme bota da el konuldu.

Kaçakları, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edileceği kaydedildi.

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