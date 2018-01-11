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(Görüntülü Haber) Marmaris'in cennet adalarından 5 ton çöp çıktı

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) Muğla'nın Marmaris Belediyesi, ilçedeki 4 adada çevre temizliği yaptı, yaklaşık 5 ton çöp çıktı

11 Ocak 2018 20:12

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) Muğla\'nın Marmaris Belediyesi, ilçedeki 4 adada çevre temizliği yaptı, yaklaşık 5 ton çöp çıktı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin güneydoğusunda bulunan, Milli Parklar Müdürlüğü\'ne ait Palmiye, Keçi, Cennet ve Bedir adalarında temizlik yaptı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nden 60 personel ve 3 balıkçı teknesi, bir hafta süreyle adalardan atık topladı. Denize atılarak kıyıya vuranlar ile karadaki, çoğunluğu cam, pet şişe olmak üzere buzdolabı, halı, paspas, naylon poşet, ayakkabı, sandalet, kablo ve çeşitli metal atıklar toplandı. Toplanan çöpler, balıkçı tekneleri ile kıyıya çıkartıldı. Yaklaşık 5 ton çöp, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi\'ne götürüldü. TEMİZLİĞE DEVAM Vatandaşları doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet eden Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, Ekibimizle beraber yıl boyunca temizlik çalışmaları yapıyoruz. Özelikle turizm sezonu sonunda sorumluluk alan gözetmeden doğanın korunması için planlı olarak temizlik yapıyoruz. Halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için bu çalışmaları yapıyoruz. 4 adada 1 hafta süreyle çöp ve atık toplanma yapıldı. Denizde atılan çöplerin karaya vurması yanı sıra adaların içinde çok sayıda atıklar mevcut. Duyarsız insanlar yüzünden yeşil alan zengini adalarımız, çöp içinde kalmış. Kendi elimizle cenneti cehenneme çevirmişiz. Duyarsız insanlar çöp atmaya devam etse bile bizler bıkmadan doğamıza sahip çıkmak için mücadelemizi vereceğiz dedi.

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