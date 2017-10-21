(Görüntülü Haber) Marmaris Rallisi'nin sembolik startı verildi

MUSTAFA AKIN / MUĞLA, (DHA)

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Ralisi\'nde sembolik start verildi.



Marmaris Merkez\'de bulunan 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'ndaki sembolik starta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharem Kasapoğlu, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ile çok sayıda davetli katıldı.



Marmaris Rallisi\'nin önemine değinen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \'\'2018 yılında yapılacak olan Dünya Ralli Şampiyonası\'na adaylığımız var Sayın Başkan çalışmalarını tamamladı inşallah biz de bakanlık olarak bu organizasyona tam destek veriyoruz. Marmaris için 2 güzel müjdemiz var. Sayın Milletvekilimiz ve Valimiz ile görüştük. Beldibi yöresinde Marmaris için önemli bir yatırımı başlatıyoruz. Kapalı spor salonu yapacağız, arazi işlemleri tamamlandı. Yıl başını bulmadan ihalesini çıkacağız. Yanına bir de gençlik merkezi yapıyoruz ve oradaki sahayı atletizm pisti ile tamamlayacağız. Çok güzel bir spor kompleksini Marmaris\'e kazandırmış olacağız. Bunu da bugün sizlere açıklamak istedik\" dedi.



Türk sporunun ve Türkiye\'nin dünyadaki tanıtımını önemsediklerini ifade eden Bakan Bak, \'\'Bu ralli de çok önemli bir ayak. İnşallah 2018\'de hem salonumuzun yükselişini göreceğiz hem de burada ralliyi takip edeceğiz\'\' diye konuştu.



TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı daha sonra Bakan Bak\'a engelli sporcuların yaptığı ve üzerinde TOSFED yazan el işi logoyu takdim etti.



Öte yandan sembolik start öncesinde Ece Seçkin\'in konseri ile Marmaris halkı keyifli anlar yaşadı.