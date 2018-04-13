T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Marmaray'da raylara atlayan genç son yolculuğuna uğurlandı

Murat SOLAK - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, (DHA) MARMARAY Sirkeci istasyonunda raylara atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Baha Güzeycan son yolculuğuna uğurlandı

13 Nisan 2018 18:25

Murat SOLAK - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, (DHA) MARMARAY Sirkeci istasyonunda raylara atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Baha Güzeycan son yolculuğuna uğurlandı. Marmaray Sirkeci İstasyonu\'nda trenin önüne atlayarak intihar eden Baha Güzeycan\'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Güzeycan için Zeytinburnu Taş Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Güzeycan\'ın cenazesine ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Güzeycan\'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çobançeşme Mezarlığı\'na defnedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKAkınDHA MARMARAY SirkeciBaha GüzeycanMarmaray SirkeciAdli Tıp KurumuGüzeycanZeytinburnu Taş CamiindeMezarlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24