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(Görüntülü Haber) Marmara Denizi'nde poyraz ulaşımı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ'da  gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca şiddetli esen poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

19 Aralık 2017 16:39

TEKİRDAĞ\'da  gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca şiddetli esen poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Gemiler, Tekirdağ açıklarında demir atarak beklemeye geçti.Tekirdağ\'da yağmur yağışı ile birlikte etkili olmaya başlayan ve gün boyunca şiddetli esen poyraz, hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Rüzgarın hızının zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşması ve şiddetli esen poyraz nedeniyle büyük dalgalar oluştu. Poyraz ve dalgalardan yollarına devam edemeyen gemiler Tekirdağ açıklarında demir atarak, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Denize açılamayan balıkçı tekneleri ise balıkçı barınağında bekleyişlerini sürdürüyor.Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini 2 gün boyunca sürdüreceğini belirterek, denize açılacakları dikkatli olmaları uyardı.

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